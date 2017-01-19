Кино, театр, концерты

Кинопоказы с 19 по 26 января

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам.

Возможны изменения.

Театр традиционного искусства

«Алатау»

(мкр. Алгабас-1, д. 6 (ул. Момышулы,

ниже пр. Рыскулова), тел. 398-85-16)

«Закон ночи», США (экшн)

«Монстр-траки», США (фантастика)

«Без тормозов», Франция – Македония (комедия)

«В сетях», Казахстан (мелодрама)

«Три икса: Мировое господство», США (боевик).

«Арман»

(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46,

264-52-45)

«Почему он?», США (комедия)

«В сетях», Казахстан (мелодрама)

«Три икса: Мировое господство», США (боевик)

«Бизнес по-казахски», Казахстан (комедия)

«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)

«Закон ночи», США (экшн)

«Монстр-траки», США (фантастика)

«Без тормозов», Франция – Македония (комедия).

Cinema Towers 3D

(ул. Фурманова, 50, тел. 273-63-93)

«Не стучи дважды», США (ужасы)

«Почему он?», США (комедия)

«В сетях», Казахстан (мелодрама)

«Три икса: Мировое господство», США (боевик)

«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)

«Закон ночи», США (экшн)

«Монстр-траки», США (фантастика)

«Без тормозов», Франция – Македония (комедия).

Концерты

Казахская Государственная

Филармония им. Жамбыла

(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77– 23)

20.01 Годовой абонемент. Концерт Академического симфонического оркестра РК. Дирижер Муслим Эмзе. Начало в 19.00

Выставки

Центральный государственный музей Республики Казахстан

(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)

С 19.01 Персональная юбилейная выставка художника Мухамбеткали Самратовича Дуйсембаева. Представлено более 70 работ.

С 26.01 В рамках проведения Всемирной зимней универсиады в Алматы – выставка «История казахстанского спорта».

Государственный музей искусств имени А. Кастеева

(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)

Персональная выставка Виктория Муна «Истоки моей палитры – Бастобе» к 80-летию проживания корейцев в Казахстане.

Театр

Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

(ул. Кабанбай батыра, 110, тел. 272-79-34)

19.01 М. Тулебаев «Биржан и Сара»

20.01 П. И. Чайковский «Щелкунчик»

21.01 Дж. Пуччини «Флория Тоска»

22.01 К 90-летию народного артиста СССр Ю. Н. Григоровича. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»

25.01 Одноактные оперы в концертном исполнении. Ф. Пуленк «Человеческий голос», Дж. Менотти «Телефон».