19 января 2017 Как отдыхать 07-19.01.2017 267

Кино, театр, концерты

Кинопоказы с 19 по 26 января

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам.
Возможны изменения.

Театр традиционного искусства
«Алатау»
(мкр. Алгабас-1, д. 6 (ул. Момышулы,
ниже пр. Рыскулова), тел. 398-85-16)
 «Закон ночи», США (экшн)
 «Монстр-траки», США (фантастика)
 «Без тормозов», Франция – Македония (комедия)
 «В сетях», Казахстан (мелодрама)
 «Три икса: Мировое господство», США (боевик).
«Арман»
(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46,
264-52-45)
 «Почему он?», США (комедия)
 «В сетях», Казахстан (мелодрама)
 «Три икса: Мировое господство», США (боевик)
 «Бизнес по-казахски», Казахстан (комедия)
 «Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)
 «Закон ночи», США (экшн)
 «Монстр-траки», США (фантастика)
 «Без тормозов», Франция – Македония (комедия).
Cinema Towers 3D
(ул. Фурманова, 50, тел. 273-63-93)
 «Не стучи дважды», США (ужасы)
 «Почему он?», США (комедия)
 «В сетях», Казахстан (мелодрама)
 «Три икса: Мировое господство», США (боевик)
 «Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)
 «Закон ночи», США (экшн)
 «Монстр-траки», США (фантастика)
 «Без тормозов», Франция – Македония (комедия).

Концерты

Казахская Государственная
Филармония им. Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77– 23)
 20.01 Годовой абонемент. Концерт Академического симфонического оркестра РК. Дирижер Муслим Эмзе. Начало в 19.00
Выставки
Центральный государственный музей Республики Казахстан
(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)
 С 19.01 Персональная юбилейная выставка художника Мухамбеткали Самратовича Дуйсембаева. Представлено более 70 работ.
 С 26.01 В рамках проведения Всемирной зимней универсиады в Алматы – выставка «История казахстанского спорта».

Государственный музей искусств имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)
 Персональная выставка Виктория Муна «Истоки моей палитры – Бастобе» к 80-летию проживания корейцев в Казахстане.

Театр

Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
(ул. Кабанбай батыра, 110, тел. 272-79-34)
 19.01 М. Тулебаев «Биржан и Сара»
 20.01 П. И. Чайковский «Щелкунчик»
 21.01 Дж. Пуччини «Флория Тоска»
 22.01 К 90-летию народного артиста СССр Ю. Н. Григоровича. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
 25.01 Одноактные оперы в концертном исполнении. Ф. Пуленк «Человеческий голос», Дж. Менотти «Телефон».