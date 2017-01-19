Кино, театр, концерты

Кинопоказы с 19 по 26 января
Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам.
Возможны изменения.
Театр традиционного искусства
«Алатау»
(мкр. Алгабас-1, д. 6 (ул. Момышулы,
ниже пр. Рыскулова), тел. 398-85-16)
«Закон ночи», США (экшн)
«Монстр-траки», США (фантастика)
«Без тормозов», Франция – Македония (комедия)
«В сетях», Казахстан (мелодрама)
«Три икса: Мировое господство», США (боевик).
«Арман»
(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46,
264-52-45)
«Почему он?», США (комедия)
«В сетях», Казахстан (мелодрама)
«Три икса: Мировое господство», США (боевик)
«Бизнес по-казахски», Казахстан (комедия)
«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)
«Закон ночи», США (экшн)
«Монстр-траки», США (фантастика)
«Без тормозов», Франция – Македония (комедия).
Cinema Towers 3D
(ул. Фурманова, 50, тел. 273-63-93)
«Не стучи дважды», США (ужасы)
«Почему он?», США (комедия)
«В сетях», Казахстан (мелодрама)
«Три икса: Мировое господство», США (боевик)
«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)
«Закон ночи», США (экшн)
«Монстр-траки», США (фантастика)
«Без тормозов», Франция – Македония (комедия).
Концерты
Казахская Государственная
Филармония им. Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77– 23)
20.01 Годовой абонемент. Концерт Академического симфонического оркестра РК. Дирижер Муслим Эмзе. Начало в 19.00
Выставки
Центральный государственный музей Республики Казахстан
(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)
С 19.01 Персональная юбилейная выставка художника Мухамбеткали Самратовича Дуйсембаева. Представлено более 70 работ.
С 26.01 В рамках проведения Всемирной зимней универсиады в Алматы – выставка «История казахстанского спорта».
Государственный музей искусств имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)
Персональная выставка Виктория Муна «Истоки моей палитры – Бастобе» к 80-летию проживания корейцев в Казахстане.
Театр
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
(ул. Кабанбай батыра, 110, тел. 272-79-34)
19.01 М. Тулебаев «Биржан и Сара»
20.01 П. И. Чайковский «Щелкунчик»
21.01 Дж. Пуччини «Флория Тоска»
22.01 К 90-летию народного артиста СССр Ю. Н. Григоровича. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
25.01 Одноактные оперы в концертном исполнении. Ф. Пуленк «Человеческий голос», Дж. Менотти «Телефон».