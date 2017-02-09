Кино, выставки, концерты

Кинопоказы с 9 по 16 февраля

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам. Возможны изменения.

Театр традиционного искусства «Алатау»

(мкр. «Алгабас-1», д. 6 (ул. Момыш-улы,

ниже пр. Рыскулова, тел. 398-85-16)

«Великая стена», Китай – США (приключения)

«Я люблю тебя, Акерке!», Карахстан (мелодрама)

«Звонки», США (ужасы)

«На пятьдесят оттенков темнее», США (мелодрама)

«Джон Уик-2», США (боевик)

«Лего фильм: Бэтмен», США (мультфильм).

«Арман»

(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46,

264-52-45)

«Балерина», Франция – Канада (анимация)

«Великая стена», Китай – США (приключения)

«Звонки», США (ужасы)

«Отпетые напарники», Китай – США (комедия)

«Я люблю тебя, Акерке!», Карахстан (мелодрама)

«На пятьдесят оттенков темнее», США (мелодрама)

«Джон Уик-2», США (боевик)

«Лего фильм: Бэтмен», США (мультфильм)

«Притяжение», Россия (фантастика).

«Цезарь 3D»

(Фурманова, 50. тел. 273-63-93)

«Великая стена», Китай – США (приключения)

«Звонки», США (ужасы)

«Отпетые напарники», Китай – США (комедия)

«Лего фильм: Бэтмен», США (мульт­фильм)

Киноклуб для детей и подростков «Другое кино»:

12.02 «Могила светлячков», Япония (историческая драма) Для детей с 12 лет.

Киноклуб Олега Борецкого:

09.02 «Тело», Польша (драма)

11.02 «Джанго освобожденный», США (драма).

Концерты

Казахская Государственная Филармония им. Жамбыла

(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77–23)

10.02. Концерт «Шедевры классической музыки». Камерный зал, начало в 18.30.

11.02 Годовой абонемент. «Вокруг света с Казахквартетом» Концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой. Начало в 18.00

14.02 Концерт «Любовь и музыка» квинтета деревянных духовых инструментов. Камерный зал. Начало в 18.30

15.02 Концерт академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы». Начало в 19.00

16.02 Трио Forte Trio. Камерный зал. Начало в 18.30.

Выставки

Центральный государственный музей Республики Казахстан

(мкр. Самал-1, д.44, тел. 264-22-00)

До 26.03 Ввыставка «История казахстанского спорта».

Кроме того, Центральный государственный музей Республики Казахстан приглашает учащихся общеобразовательных и частных школ города Алматы и пригорода на интерактивный урок «История казахстанского спорта», который включает тематическую экскурсию, игру-викторину и блиц-опрос.

Государственный музей искусств имени А. Кастеева

(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)

Выставка по результатам конкурса «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік» – «Независимость, завещанная предками», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан.

Юбилейная выставка Владимира Колоденко (1907-1980), члена Союза художников СССР, заслуженного артиста КазССР.

Персональная выставка Ивана Ролдугина.