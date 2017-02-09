Кино, выставки, концерты

Кинопоказы с 9 по 16 февраля
Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам. Возможны изменения.
Театр традиционного искусства «Алатау»
(мкр. «Алгабас-1», д. 6 (ул. Момыш-улы,
ниже пр. Рыскулова, тел. 398-85-16)
«Великая стена», Китай – США (приключения)
«Я люблю тебя, Акерке!», Карахстан (мелодрама)
«Звонки», США (ужасы)
«На пятьдесят оттенков темнее», США (мелодрама)
«Джон Уик-2», США (боевик)
«Лего фильм: Бэтмен», США (мультфильм).
«Арман»
(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46,
264-52-45)
«Балерина», Франция – Канада (анимация)
«Великая стена», Китай – США (приключения)
«Звонки», США (ужасы)
«Отпетые напарники», Китай – США (комедия)
«Я люблю тебя, Акерке!», Карахстан (мелодрама)
«На пятьдесят оттенков темнее», США (мелодрама)
«Джон Уик-2», США (боевик)
«Лего фильм: Бэтмен», США (мультфильм)
«Притяжение», Россия (фантастика).
«Цезарь 3D»
(Фурманова, 50. тел. 273-63-93)
«Великая стена», Китай – США (приключения)
«Звонки», США (ужасы)
«Отпетые напарники», Китай – США (комедия)
«Лего фильм: Бэтмен», США (мультфильм)
Киноклуб для детей и подростков «Другое кино»:
12.02 «Могила светлячков», Япония (историческая драма) Для детей с 12 лет.
Киноклуб Олега Борецкого:
09.02 «Тело», Польша (драма)
11.02 «Джанго освобожденный», США (драма).
Концерты
Казахская Государственная Филармония им. Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77–23)
10.02. Концерт «Шедевры классической музыки». Камерный зал, начало в 18.30.
11.02 Годовой абонемент. «Вокруг света с Казахквартетом» Концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой. Начало в 18.00
14.02 Концерт «Любовь и музыка» квинтета деревянных духовых инструментов. Камерный зал. Начало в 18.30
15.02 Концерт академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы». Начало в 19.00
16.02 Трио Forte Trio. Камерный зал. Начало в 18.30.
Выставки
Центральный государственный музей Республики Казахстан
(мкр. Самал-1, д.44, тел. 264-22-00)
До 26.03 Ввыставка «История казахстанского спорта».
Кроме того, Центральный государственный музей Республики Казахстан приглашает учащихся общеобразовательных и частных школ города Алматы и пригорода на интерактивный урок «История казахстанского спорта», который включает тематическую экскурсию, игру-викторину и блиц-опрос.
Государственный музей искусств имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)
Выставка по результатам конкурса «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік» – «Независимость, завещанная предками», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан.
Юбилейная выставка Владимира Колоденко (1907-1980), члена Союза художников СССР, заслуженного артиста КазССР.
Персональная выставка Ивана Ролдугина.