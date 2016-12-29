Кино, выставки, концерты

Кинопоказы с 29 декабря по 5 января

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам. Возможны изменения.

Театр традиционного искусств «Алатау»

(мкр. «Алгабас-1», д. 6 (ул. Момыш-улы,

ниже ул. Рыскулова), тел. 398-85-16 )

«Пассажиры», США (фантастика)

«Елки 5», Россия (комедия)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории», США (фантастика)

«Моана», США (мультфильм)

«Бизнес по казахски», Казахстан (комедия)

«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)

«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)

«Викинг», Россия (историческая драма).

«Арман»

(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46, 264-52-45)

«Бизнес по казахски», Казахстан (комедия)

«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)

«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)

«Викинг», Россия (историческая драма)

«Ура! Каникулы!», Россия (семейная комедия)

«Пассажиры», США (фантастика)

«Елки 5», Россия (комедия)

«Дед Мороз. Битва магов», Россия (фэнтези)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории», США (фантастика).

«Цезарь 3D»

(ул. Фурманова, 50., тел. 273-63-93)

«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)

«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)

«Викинг», Россия (историческая драма).

«Бизнес по казахски», Казахстан (комедия)

«Пассажиры», США (фантастика)

«Елки 5», Россия (комедия)

«Дед Мороз. Битва магов», Россия (фэнтези)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории», США (фантастика).

Концерты

Арт-галерея «Белый Рояль»

(пр. Абая, 150, тел. 393-35-06)

30.12 Предновогодний праздничный вечер классической музыки. Солисты

А. Меирбеков (скрипка, альт) и Д. Меирбекова (рояль). Начало в 19.00.

Выставки

Центральный государственный музей Республики Казахстан

(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)

Выставка республиканского детского конкурса «70 лет для каждого ребенка», приуроченная к 70-летию ЮНИСЕФ.

Государственный музей искусств имени А. Кастеева

(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)

Ежегодная республиканская выставка Союза художников Казахстана, посвященная 25-летию Независимости, 100-летию национально-освободительного восстания под предводительством Амангельды Иманова, 150-летию Алихана Букейханова и 30-летию декабрьских событий.

Выставка детского творчества по итогам конкурса для детей и юношества «Я рисую Казахстан», посвященная 25-летию Независимости РК.

Экспозиция «За Независимость!», посвященная 100-летию национально-освободительного восстания казахского народа.

С 4.01. по 08.01 Акция «Проведем каникулы вместе». Ежедневно: открытая мастерская по гончарному ремеслу, фабрика новогоднего печенья, плетение фенечек в старинной казахской технике баскур и другие мастер-классы.

5.01 Музыкальный вернисаж «Полифония барокко». Камерный ансамбль Ad Libitum (руководитель – Еркен Мурзагалиев) исполнит произведения гениального композитора Иоганна Себастьяна Баха. Начало в 17.00.