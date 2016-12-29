Кино, выставки, концерты

Кинопоказы с 29 декабря по 5 января
Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам. Возможны изменения.
Театр традиционного искусств «Алатау»
(мкр. «Алгабас-1», д. 6 (ул. Момыш-улы,
ниже ул. Рыскулова), тел. 398-85-16 )
«Пассажиры», США (фантастика)
«Елки 5», Россия (комедия)
«Изгой-один: Звездные войны. Истории», США (фантастика)
«Моана», США (мультфильм)
«Бизнес по казахски», Казахстан (комедия)
«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)
«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)
«Викинг», Россия (историческая драма).
«Арман»
(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46, 264-52-45)
«Бизнес по казахски», Казахстан (комедия)
«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)
«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)
«Викинг», Россия (историческая драма)
«Ура! Каникулы!», Россия (семейная комедия)
«Пассажиры», США (фантастика)
«Елки 5», Россия (комедия)
«Дед Мороз. Битва магов», Россия (фэнтези)
«Изгой-один: Звездные войны. Истории», США (фантастика).
«Цезарь 3D»
(ул. Фурманова, 50., тел. 273-63-93)
«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)
«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)
«Викинг», Россия (историческая драма).
«Бизнес по казахски», Казахстан (комедия)
«Пассажиры», США (фантастика)
«Елки 5», Россия (комедия)
«Дед Мороз. Битва магов», Россия (фэнтези)
«Изгой-один: Звездные войны. Истории», США (фантастика).
Концерты
Арт-галерея «Белый Рояль»
(пр. Абая, 150, тел. 393-35-06)
30.12 Предновогодний праздничный вечер классической музыки. Солисты
А. Меирбеков (скрипка, альт) и Д. Меирбекова (рояль). Начало в 19.00.
Выставки
Центральный государственный музей Республики Казахстан
(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)
Выставка республиканского детского конкурса «70 лет для каждого ребенка», приуроченная к 70-летию ЮНИСЕФ.
Государственный музей искусств имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)
Ежегодная республиканская выставка Союза художников Казахстана, посвященная 25-летию Независимости, 100-летию национально-освободительного восстания под предводительством Амангельды Иманова, 150-летию Алихана Букейханова и 30-летию декабрьских событий.
Выставка детского творчества по итогам конкурса для детей и юношества «Я рисую Казахстан», посвященная 25-летию Независимости РК.
Экспозиция «За Независимость!», посвященная 100-летию национально-освободительного восстания казахского народа.
С 4.01. по 08.01 Акция «Проведем каникулы вместе». Ежедневно: открытая мастерская по гончарному ремеслу, фабрика новогоднего печенья, плетение фенечек в старинной казахской технике баскур и другие мастер-классы.
5.01 Музыкальный вернисаж «Полифония барокко». Камерный ансамбль Ad Libitum (руководитель – Еркен Мурзагалиев) исполнит произведения гениального композитора Иоганна Себастьяна Баха. Начало в 17.00.