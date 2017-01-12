Кино, выставки, концерты

Кинопоказы с 12 по 19 января

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам.

Возможны изменения.

Театр традиционного искусства «Алатау»

(мкр. Алгабас-1, д. 6 (ул. Момышулы,

ниже пр. Рыскулова), тел. 398-85-16 )

«Моана», США, (мультфильм)

«Бизнес по-казахски», Казахстан (комедия)

«Снежная королева 3: огонь и лед», Россия (мультфильм)

«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)

«Викинг», Россия (историческая драма)

«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)

«Еще один день», Казахстан (драма, приключения)

«Закон ночи», США (экшн)

«Монстр-траки», США (фантастика)

«Без тормозов», Франция-Македония (комедия).

«Арман»

(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46, 264-52-45)

«Бизнес по-казахски», Казахстан (комедия)

«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)

«Еще один день», Казахстан (драма, приключения)

«Закон ночи», США (экшн)

«Монстр-траки», США (фантастика)

«Без тормозов», Франция-Македония (комедия).

«Кредо убийцы», США (фэнтези)

«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)

«Викинг», Россия (историческая драма)

«Пассажиры», США (фантастика)

«Елки 5», Россия (комедия).

«Цезарь 3D»

(ул. Фурманова, 50, тел. 273-63-93)

«Кредо убийцы», США (фэнтези)

«Три богатыря и морской царь», Россия (мультфильм)

«Викинг», Россия (историческая драма)

«Монстр-траки», США (фантастика)

«Казахское ханство. Алмазный меч», Казахстан (историческая драма)

«Еще один день», Казахстан (драма, приключения)

«Закон ночи», США (экшн).

Концерты

Казахская Государственная Филармония им. Жамбыла

(ул. Калдаякова 35, тел. 291-77– 23)

14.01 Годовой абонемент. Концерт Государственного струнного квартета имени Жубановой. Художественный руководитель – заслужанный деятель РК Ернар Мынтаев. Начало в 18.00

20.01 Годовой абонемент. Концерт Академического симфонического оркестра РК. Дирижер Муслим Эмзе. Начало в 19.00.

Выставки

Центральный государственный музей Республики Казахстан

(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)

Вниманию посетителей представлены семь стационарных залов. Экспозиционные коллекции отражают профиль, специфику и основные направления работы музея. Разнохарактерные коллекции свидетельствуют о многовековой истории Казахстана, начиная со времени зарождения жизни на Земле, возникновения и исчезновения доисторических животных и растений, появления первых следов жизнедеятельности человека, сложения племенных союзов и государств, развития и взаимодействия кочевой и городской цивилизаций, междоусобных войн и массовых переселений народов, заканчивая событиями XX–XXI вв. вплоть до сегодняшнего дня.

Государственный музей искусств имени А. Кастеева

(мкр. Коктем-3, д. 22/1, тел. 394-57-15)

Персональная выставка произведений Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Ария Георгиевича Школьного, посвященная 90-летию со дня рождения художника. В экспозиции выставки, насчитывающей около 100 произведений.