Классика. Возвращение

Выставка работ советского художника Владимира Колоденко

В Государственном музее искусств имени А. Кастеева проходит выставка работ советского художника Владимира Колоденко.

Этот проект продолжает серию юбилейных экспозиций работ ведущих художников советского периода. Одним из них был и Владимир Колоденко, которому в этом году исполнилось бы 110 лет. Его работы сегодня хранятся в фонде музея.

Владимир Колоденко родился в 1907 году в Одессе. Учился в институте изобразительных искусств в Одессе, в мастерских по реконструкции зрительного зала и декораций Одесского оперного театра у Александра Головина. Участник всесоюзных и республиканских выставок с 1926 года, в том числе в Одессе, Харькове, Киеве, Москве и Алма-Ате. Работал художником-постановщиком в крупнейших оперных театрах Одессы, Свердловска, Баку и Ленинграда.

В 1937 году художник переехал в Алма-Ату, где долгое время работал в театре оперы и балета имени Абая. Он участвовал в создании более сорока постановок. Работал над русской, западной классикой, а также создавал декорации для казахской оперы. По словам искусствоведов, в его творчестве соединились большой опыт, глубокое знание сценических законов и умелое использование богатых традиций русской и современной театрально-декорационной живописи. Владимир Колоденко работал над созданием таких спектаклей, как «Козы Корпеш и Баян Сулу», «Красный мак», «Сказки Гофмана», «Ер Таргын» и другими.

Исследователи творчества Владимира Колоденко отмечают, что он всегда работал на натуре, делая зарисовки, этюды, стремясь максимально точно отобразить естественность жизни во всех ее проявлениях. Пейзажи и натюрморты художника неразрывно связаны с его многолетней театральной деятельностью – это фантазии художника, навеянные реалиями живого мира, музыкальными впечатлениями, очарованием театрального действия. Например, свои юношеские воспоминания он увековечил в работах «Одесский порт» и «Одесский театр». Живописной природе Крыма посвящены полотна «Кипарисная бухта», «Автобусная остановка», «Артек».

Конечно же, увековечил в своих картинах и наш город, который стал его второй родиной. В частности, Алма-Ате посвящены работы «Аэропорт», «Алатау» и «Цирк». Эти картины отличает четкость композиции и цветового решения. В целом же искусствоведы отмечают, что в работах художника чувствуется жизнелюбие. Выставка его работ продлится до конца февраля.

Леля ВЕРЕСОВА