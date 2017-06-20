Коллекция от Тутанхамона

Культурная программа

В период с 23 июня по 3 сентября 2017 года в Национальном музее Республики Казахстан пройдет выставка «Памятники Древнего Египта», приуроченная к международной специализированной выставке EXPO-2017 в Астане.

В рамках выставки планируется представить к обозрению предметы из коллекции Тутанхамона: инкрустированную полудрагоценными камнями позолоченную деревянную колесницу фараона, позолоченный деревянный трон, инкрустированный полудрагоценными камнями, наружный саркофаг, статуэтку девушки с жертвенными дарами и золотой воротник, инкрустированный полудрагоценными камнями.

Богатейшая история Египта найдет отражение в изделиях и артефактах разных исторических периодов, начиная от додинастийного периода и заканчивая средневековьем.

Додинастийный период будет представлен палеткой фараона Нармера, являющейся образцом зарождения иероглифической письменности в Древнем Египте.

Период Древнего царства представлен статуэткой египетского писаря, панелью Хесира с рельефным изображением и головой ястреба, олицетворяющего бога Гора.

Период Среднего царства иллюстрирует крашенная деревянная статуэтка фараона Сенусерта I, считавшегося родоначальником 12-й династии, при котором границы Египта были значительно расширены.

Греко-римский период представлен скульптурой головы римской женщины, коптский период, напротив, представлен характерной для этого периода иконописью и портретной живописью.

Исламский период завершают такие экспонаты, как светильник, декорированный письменами, а также фарфоровая тарелка, украшенная цветочными розетками.

Азат АЛТЫБАЕВ