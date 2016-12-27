Колонка для культуры

Новогодние размышления

Похоже, алматинские дети выучат сюжет сказки «Щелкунчик» наизусть. В ТЮЗе имени Н. Сац, в цирке, в ГАТОБ имени Абая на зимние каникулы идут спектакли по незабвенной сказке Гофмана.

Разумеется, это постановки в разных видах искусства, но все же тема одна. Иными словами, хотелось бы большего разнообразия.

Казалось бы, театру оперы и балета имени Абая положено в декабре и январе показывать балет «Щелкунчик», это дань традиции. Однако в мировом культурном наследии есть и другие хореографические, оперные спектакли, способные создать атмосферу новогоднего праздника.

Для интереса я зашел на сайты театров оперы и балета соседних с нами российских городов-миллионников.

Так, например, в Екатеринбурге идут «Морозко» Бочарова, «Золушка» Прокофьева, «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Нужно отметить, что российские театры в плане формирования детского репертуара не стоят на месте. Например, в Мариинке недавно силами выпускников академии русского балета имени Вагановой был восстановлен балет «Фея кукол» Йозефа Байера. Это постановка хороша своей универсальностью, ее с одинаковым интересом будут смотреть как взрослые, так и дети.

Что немаловажно, в новогодние каникулы там не прекращается показ спектаклей для взрослых. У руководства этих коллективов есть понимание, что каникулы и длинные выходные – это удачное время, когда семья всем составом может прийти в театр.

Что же касается Алматы, то здесь в Академическом театре драмы имени Лермонтова с 24 декабря идет только одна детская сказка – «Волшебное зеркало», а спектакли для взрослых зрителей возобновляются только с 10 января.

Разумеется, новогодние представления у нас не ограничиваются репертуаром, который предлагают академические театры. Есть небольшие частные коллективы, для которых Новый год – удачное время для улучшения своего финансового состояния. Они охотно принимают приглашения различных организаций, устраивающих для детей своих сотрудников праздничные программы.

Но такие утренники, как правило, проходят в мало приспособленных для показа спектаклей банкетных залах с плохим звуком. В итоге новогодние представления зачастую получаются скомканными.

Вместе с тем в репертуарах частных театров есть вполне достойные постановки. Недавно довелось посмотреть спектакль театра ЛТЕ «Доктор Айболит». Хотя ЛТЕ – любительский коллектив, актеры (в основном это молодежь, которая стремится найти себя в искусстве) играют с полной отдачей, спектакль остроумный, в нем есть оригинальные режиссерские находки.

Однако подобные коллективы, чтобы хоть как-то покрыть постановочные расходы, вынуждены поднимать цены на билеты. Зрителей такое положение дел не радует.

В этой связи хочется напомнить о практике, которую несколько лет назад ввели крупные театры Москвы и Петербурга. На зимние каникулы они сдают в аренду сцену частным труппам. В результате детский репертуар становится насыщенным, а независимые театры получают возможность показать свое искусство широкой аудитории на профессиональной площадке и заработать деньги.

Но у нас, похоже, такой практики нет.

Отечественным театрам нужно всерьез заняться репертуаром для юных зрителей, должно быть понимание, что именно в детстве формируется художественный вкус. Если репертуар не будет отличаться разнообразием и качеством, то ребенок попросту потеряет интерес к театру, а в этом ничего хорошего нет.

Юрий КАШТЕЛЮК