Колонка для культуры

Кинотеатр повторного фильма

Алматинцы среднего и старшего поколения помнят кинотеатр повторного фильма, примыкавший к зданию ТЮЗа. Находился он на пересечении улицы Калинина и Коммунистического проспекта (ныне Кабанбай батыра, угол Абылай хана).

Здесь в отличие от других кинотеатров показывали фильмы Тарковского, демонстрировали киноленты, вышедшие с проката, но полюбившиеся зрителям. В первой половине дня, особенно выходного, кинотеатр штурмовало подрастающее поколение. Утренняя программа состояла из популярных мульт-

фильмов, выпусков журнала «Ералаш», фильмов, снятых в разные годы на киностудиях СССР и стран Восточной Европы.

Сегодня эстетика кинотеатров повторного фильма полузабыта. Картины, созданные в минувшие десятилетия, демонстрируют либо в преддверии праздничных дат, либо в немногочисленных киноклубах, где такие сеансы проходят не так часто – один или два раза в неделю. При этом программу составляет куратор киноклуба на свой субъективный взгляд.

Между тем в кинотеатрах повторного фильма репертуар был разнообразный, рассчитанный на разные предпочтения и возрастные категории зрителей.

Конечно, большинство кинокартин мирового репертуара можно посмотреть, прибегнув к услугам Интернета, сидя в домашнем кресле, но ведь на большом экране эффект восприятия совсем иной, более сильный.

В соседней с нами Российской Федерации это поняли. Уяснили там и то, что сеансы повторных фильмов могут быть прибыльными.

Например, в Москве ленты прошлых лет можно посмотреть как минимум в семи залах. Например, в киноцентре «Музей кино» демонстрируют мировую классику минувшего века, в сети «Московское кино» показывают ленты 1950-х

годов, помимо этого, все государственные кинотеатры выделили время для показа фильмов, созданных советскими кинематографистами с 1920-х по 1990-е.

Следует учитывать, что для подрастающего поколения это новое кино. Так, дети – ученики начальных классов не видели многих киносказок, снятых в минувшие десятилетия, и будут их смотреть в первый раз.

К слову, эти картины сняты на высоком профессиональном уровне. В них даже без применения так популярных ныне 3D-технологий есть все, что нужно для качественного кино, – остроумные диалоги, динамизм сюжета, красочность костюмов. И такие ленты будут весьма эффектно смотреться на большом экране.

В начале 2000-х Академия искусств имени Жургенова по средам организовывала кинопоказы для студентов в помещении бывшего казахстанского отделения бюро пропаганды киноискусства. Там был кинозал с большим экраном, ленты привозили из фильмофонда.

В тот период у многих людей в квартирах уже имелись видеомагнитофоны, DVD-плееры. Но дети и домохозяйки из окрестных домов, узнав о том, что в этом зале можно бесплатно посмотреть кино, приходили.

В один из дней демонстрировали фильм Милоша Формана «Амадей». Эта кинолента на кассетах и дисках уже продавалась во всех магазинах, но люди предпочли посмотреть фильм на большом экране. Был аншлаг, зрители стояли в проходах. Вот она, волшебная сила большого экрана!

Московские блогеры жалуются, что кинотеатры отдают не очень удобное время для сеансов повторного фильма. Пусть так, но все же благодаря таким показам классика не сходит с экранов.

У нас же этого нет. Между тем богатый архив имеется у «Казахфильма», такие ленты, как «Кыз Жибек», «Земля отцов», «Меня зовут Кожа», созданы большими профессионалами и не уступают по своему художественному уровню новинкам отечественного кино.

Молодое поколение имеет право знакомиться с этими картинами, а старшее поколение имеет право их пересмотреть на большом экране.

Поэтому имеет смысл организовать регулярные сеансы повторного фильма хотя бы в одном кинозале. В некоторых кинотеатрах еще сохранилось оборудование для демонстрации пленочного кино.

Такие сеансы могут стать весьма познавательными, а при соответствующей рекламе и организации массовых кинопросмотров для школьников – еще и принести прибыль.

Юрий КАШТЕЛЮК