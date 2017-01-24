Колонка для культуры

Гид в кармане

Стали набирать популярность виртуальные аудио-гиды. Многие из таких программ закачиваются в смартфон бесплатно, а потому становятся настоящей находкой для туриста, который хочет познакомиться с историей города или совершить экскурсию по музею, при этом сэкономив на услугах гида.

По Алматы и окрестностям сегодня в свободном доступе порядка 15 аудиогидов. В их числе обзорные городские путешествия и знакомство с музеями. Казалось бы, довольно большое количество, но хотелось бы заострить внимание на контенте. Особенность составления таких экскурсий заключается в том, что на знакомство с каждым объектом в среднем отводится 1,5-2 минуты. За этот промежуток времени нужно дать четкую и лаконичную информацию, при этом не перегружая цифрами и фактами, не уходя от главной темы.

Это у составителей, судя по всему, получается не всегда.

Так, в пешем виртуальном туре «Недавнее прошлое Алматы» в аудиоролике об одной из старейших улиц – Гоголя, довольно продолжительное время уделяется зоопарку, хотя географически он не находится на этой улице. Возможно, было бы логичнее рассказать о нескольких дореволюционных строениях, расположенных вдоль этой улицы, например, о здании реального училища, сооруженного с применением европейских строительных норм верненским архитектором французского происхождения Полем Гурдэ.

В сюжете о банном комплексе «Арасан» отмечается, что авторы этого сооружения были удостоены Государственной премии. Но если зодчие получили такую престижную награду, то было бы резонно назвать их имена. Однако, к сожалению, этого в экскурсии нет.

В рубрике «Улица Тулебаева» почему-то рассказывается не о композиторе Мукане Тулебаеве, а о биях, которые к названию этой улицы не имеют отношения, кроме того, в качестве иллюстрации опубликована фотография памятника трем биям в Астане. По всей видимости, здесь произошла техническая накладка.

Немаловажный момент касается оформления экскурсий. У нас в основном экскурсант слышит только голос гида, редко накладывается музыка.

Аудиогид – продукт специфичный. Пользуясь им, экскурсант не имеет возможности общаться в живую с экскурсоводом, задавать вопрос, уточнять информацию.

Вместе с тем задача разработчиков таких проектов – сделать подачу материала увлекательной. Мы должны стремиться к неординарности, оригинальности аудиогидов, чтобы турист получил как можно больше познавательной информации и захотел вновь посетить крупнейший мегаполис Казахстана.

Поэтому заказчикам аудиогидов в нашей республике, будь то управления туризма при акиматах или частные компании, следует строже спрашивать с разработчиков, принимать такие проекты должны авторитетные краеведы, экскурсоводы. Разумеется, от ошибок, оговорок никто не застрахован, но они не должны быть грубыми.

В качестве положительного примера позвольте привести «Официальный аудиогид по Алматы», созданный по заказу акимата мегаполиса. Мы уже ранее писали об этом проекте.

Его создавали корифеи экскурсоведения страны, основываясь на проверенных источниках. Что очень важно, материал подается хорошо поставленными голосами гидов-профессионалов, текст лаконичен и в то же время информативен.

Юрий КАШТЕЛЮК