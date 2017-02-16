Космос между нами

– так называется фильм который посмотрели дети в рамках благотворительного показа

Аппарат акима Алмалинского района и Алмалинский районный филиал партии «Нур Отан» в рамках партийного проекта «Бақытты балалық шақ» организовал благотворительный показ фильма для детей центра реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района, малообеспеченных и многодетных семей.

Ребята смогли посмотреть новый красочный фильм в ультрасовременном кинотеатре Chaplin MEGA Park о межгалактической истории любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в Интернете, и теперь Эллиот летит на Землю встретиться со своей возлюбленной.

Данное мероприятие прошло с целью организации досуга детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также развития духовно-нравственных качеств, привития любви к культуре и искусству, развития эстетической культуры.

Бахыт Аманов