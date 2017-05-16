Красота мгновения

«Частицы микропространства за микровремя»

В камерной галерее «Вернисаж» открылась персональная выставка художественной фотографии Виталия Исикова «Частицы микропространства за микровремя».

– В нашем пространстве, которое бесконечно, мы фиксируем и что-то запоминаем из увиденного в своем мозгу, – говорит автор. – А поскольку мозг ограничен объемом памяти, то человек придумал другие способы фиксации окружающего нас мира. В том числе и с помощью фотоаппарата. Вот и идем в горы, в степи, к реке, в лес – из мегаполиса на природу. А потом хочется поделиться своими результатами с другими.

Виталий Исиков родился в Алма-Ате, где и проживает по сей день. По профессии он инженер-электрик. По словам автора выставки, всю свою сознательную жизнь он любит проводить свободное время не только в городе, но и его окрестностях, потому что природа нашего региона уникальна: от полупустынь с барханами до снежных вершин и ледников.

– Каждый выход в горы, степь, природные парки и заповедники Алматинской области дает новые впечатления, – рассказывает Виталий Исиков. – Даже многократно посещая одни и те же места, можно фотографировать снова и снова и получать неповторимые снимки, поскольку виды в природе меняются буквально каждое мгновение. Понятно, что множество факторов влияют на окружающую нас действительность – время суток, время года, дождь, туман или солнце. Поэтому благодаря фотоаппарату можно запечатлеть некоторые мгновения из всего многообразия окружающего нас мира.

Некоторые работы демонстрируются после путешествий по Кыргызстану и Узбекистану.

Выставка продлится до 1 июня по адресу:

пр. Достык, 17, уг. ул. Толе би. Галерея работает с 12.00 до 18.00, вход свободный, выходной – воскресенье. Тел. 291-21-39.



Дина МАРАТОВА

Фото предоставлены галереей «Вернисаж»