Красота притягивает красоту

Персональная выставка художественной фотографии Игоря Петракова

Камерная галерея «Вернисаж» представляет персональную выставку художественной фотографии Игоря Петракова, посвященную 65-летию автора.

Как фотограф Игорь Петраков известен по нескольким персональным и групповым выставкам, имеет ряд призовых дипломов. В экспозиции под названием «Мир вокруг нас» Игорь Алексеевич собрал фотографии, сделанные в течение 10 лет. Некоторые из них могут быть знакомы зрителю по групповым выставкам «Золотой объектив Алматы» и «Ха-ха, хи-хи фото», но большинство работ автор выставляет впервые. Он говорит, что хотел выставить 65 фотографий – по количеству исполнившихся лет, но многие работы не поместились в экспозицию.

В этот раз Игорь Петраков решил представить флору и фауну, снятую им методом макросъемки. Здесь можно увидеть диких и домашних животных, птиц, пресмыкающихся, насекомых, а также растения – преимущественно цветы. Немало в экспозиции красочных бабочек, шмелей, жуков, кузнечиков, приземлившихся на цветочные бутоны.

– Цель выставки – показать людям то, что нас окружает, но чего мы не замечаем, – поясняет автор. – Когда мы спешим по своим делам, нам некогда смотреть по сторонам, и мы идем, уткнувшись себе под ноги. Или смотрим на вывески магазинов и учреждений, а наши мысли заняты какими-то проблемами. Но если идти по улице и присмотреться к деревьям, траве, цветам, то вы увидите совершенно другой мир, обитатели которого живут по своим законам.

Многие кадры Игорь Петраков сделал в поездках – как по Казахстану, так и за рубежом. Например, в экспозиции есть пара работ, на которых запечатлены аисты, сидящие на электрических столбах. Их Игорь Алексеевич запечатлел, когда ездил на свою родину – в Курск.

– Под Курском полно аистов – только отъехал от города, а они и на столбах, и на крышах, и на деревьях, – рассказывает автор.

Во Вьетнаме он сфотографировал стрекозу, бабочку, ящерицу, черепашек. А другая ящерица, греющаяся на камнях, – наша местная, она «позировала» фотографу на Или. На Аральском море Игорь Алексеевич снял змей, плавающих в воде, и осликов, бредущих по тропинке. Но большинство работ сделано у нас в Алматы. Розовые фламинго, пеликаны, черный лебедь, забавные целующиеся верблюды, умилительный енот, который встал на задние лапы, а передними держится за решетку, – это все обитатели нашего зоопарка. А у себя на даче и во дворе своего дома Игорь Алексеевич снимает всяких букашек, птиц и, конечно же, цветы, которые так притягивают шмелей и бабочек.

– Вот эта роза росла в моем палисаднике, – рассказывает фотохудожник. – Я живу в частном доме, и у меня есть где-то около сорока сортов роз. Эта красота притягивает другую красоту. Посмотрите на эту бабочку – как она прекрасна, она неповторима в своем природном совершенстве! Я хочу сказать: сажайте цветы, и к вам обязательно прилетят бабочки!

Выставка «Мир вокруг нас» продлится до 8 февраля по адресу: пр. Достык, 17, угол ул. Толе би, тел. 291-21-39. Галерея работает ежедневно с 12.00 до 18.00, выходной – воскресенье, вход свободный.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА