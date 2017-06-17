Культурная программа

«Не теряя надежды»

Спектакль Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова в театре «Астана Балет» 19 июня.

Действие происходит в больнице. Главный герой Меирбек, достигший преклонного возраста, задается вопросом, что же такое наша жизнь? Почему мы пытаемся замкнуться в созданных нами маленьких иллюзорных мирах и убедить себя, что все в жизни находится под нашим полным контролем, хотя в глубине души мы точно знаем: от нас мало что зависит... И единственная здравая мысль, которую можно найти во всех многочисленных теориях о смысле жизни, – это мысль о любви. Любовь во всех ее формах – вот та единственная могущественная и бессмертная сила, которая вносит смысл в нашу повседневную жизнь.

Начало в 19.00

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21 июня большой симфонический концерт в центральном концертном зале «Казахстан»: на пути к EXPO France – 2025! День Франции на EXPO-2017 в Астане.

Филармонический оркестр города Астаны большой симфонической премьерой завершит день, посвященный Франции. Под руководством Филиппа Юи впервые в Казахстане прозвучит символичное произведение французского репертуара – симфония ре минор Сезара Франка.

Два французских солиста Юг Борсарелло (скрипка) и Готье Эрманн (виолончель) присоединятся к оркестру и к пианисту Ернару Нуртазину для исполнения величайшего музыкального произведения из европейского репертуара – Тройного концерта Людвига ван Бетховена.

Вечер откроет казахская симфоническая поэма.

Филипп Юи регулярно дирижирует оркестром Парижской оперы во многих оперных и балетных постановках.

Данный концерт организован при поддержке французской нефтегазовой компании Total.

Вход свободный, но ввиду ограниченного количества мест организаторы предлагают зарегистрироваться заранее.

Начало в 20.00