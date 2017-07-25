Культурная программа

Кино в картине

Сегодня открывается выставка, в которой кадры кинолент и жизнь за кадром обретают новое воплощение. В экспозиции «Художник кино: иллюзия подлинности» перед зрителями впервые предстанет уникальная коллекция эскизов, живописных работ, раскадровок, созданных специально к известным отечественным и зарубежным фильмам художниками кино. На выставке вы увидите работы Умирзака Шманова, Рустама Хамдамова, Александра Ророкина, Рустама Одинаева, Сабита Курманбекова, Асель Кенжетаевой, Сергея Копылова, Нурии Каспаковой, Юлии Левицкой.

Дата: с 25 июля по 30 августа

Место: Esentai Gallery, пр. Аль-Фараби, 77/8

Вход: свободный

Часы работы: 10.00 – 22.00

Читальный зал

На алматинском терренкуре откроется «Библиотечный городок на свежем воздухе». Благодаря централизированной библиотечной системе города все желающее смогут провести время в живописном месте с книгой в руках. Летний читальный зал развернется всего на несколько часов и будет работать только один день. Такая акция проходит в разных участках города. Цель акции призвать горожан к чтению, вернуть популярность печатным изданиям.

Дата и время: 28 июля, начало в 12.00

Место: набережная реки Малой Алматинки,

терренкур

Фестиваль

В период с 28 по 30 июля 2017 года на горнолыжном курорте «Шымбулак» состоится международный горный спортивный фестиваль. Гостей и посетителей данного праздника ожидают концертные и развлекательные шоу-программы, флешмобы, встреча рассвета в горах под живую музыку, организация дегустации национальных напитков, обучение искусству приготовления ароматных чайных напитков и многое другое. Главной целью проекта является укрепление и дальнейшее развитие имиджа города Алматы как привлекательного центра международного и отечественного спортивного туризма; поступательное развитие горных видов спорта, популяризация и привлечение населения к проведению активного досуга на горноспортивных базах в окрестностях города Алматы.

Дата: 28–30 июля

Место: Shymbulak Ski Resort, ул. Горная, 640в

Вход свободный

Встреча

Конференция на тему «Цифровой Казахстан» пройдет в Алматы. Как отмечают организаторы, в современном мире цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики стран. Уже сегодня более 40 процентов населения планеты имеет доступ к Интернету, и почти у 6 из 10 человек на земле есть мобильный телефон. Цифровые технологии дали ряд преимуществ: упрощение доступа населения и бизнеса к государственным услугам, ускорение обмена информацией. Основная цель программы «Цифровой Казахстан» – повышение качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана.

Дата и время: 27 июля начало в 14.00

Место: Отель Grand Aiser (ул. Сатпаева,

уг. ул. Байтурсынова)

Вход свободный

Бесплатный урок

В торгово-развлекательном центре MEGA Park пройдут бесплатные занятия для детей в возрасте от шести до 13 лет. В эту среду, 26 июля, в кофейне Angel-in-us состоится открытый урок по английскому языку. В игровой форме ребята узнают азы иностранного языка. Кроме того, в субботу, 29 июля, состоятся бесплатные танцевальные тренировки по зумбе.

Место: ТРЦ Mega Park, пр. Сейфуллина, 483

Время: начало в 11.00

Вход свободный