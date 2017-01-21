Культурные спортивные Игры

«Вечерка» выясняла, чем еще запомнятся горячие зимние Игры помимо соревновательной программы

Всего одна неделя отделяет Алматы и всю республику от грандиозного события в мировом молодежном спорте – Универсиады-2017. «Вечерка» выясняла, чем еще запомнятся горячие зимние Игры помимо соревновательной программы.

Как мы уже рассказывали, для участников, почетных гостей и болельщиков алматинская Универсиада приготовила множество впечатляющих сюрпризов. Спортивный дух и масштабы события вдохновили мегаполис на особую культурную программу, которая гармонично дополнит основную часть. Благодаря школьным каникулам, которые ввели специально на период Игр, как соревнования, так и развлекательные мероприятия, смогут посетить и самые юные зрители.

Можно сказать, что девятым объектом Всемирных студенческих Игр станет зона «Медал Плаза», которая расположится на площади Абая, перед Дворцом Республики. Каждый вечер здесь будут проходить медальные церемонии, где жители и гости города смогут чествовать победителей и призеров студенческих Игр. На Универсиаде будет разыграно 85 комплектов медалей в 12 видах спорта. Помимо главной торжественной части, на сцене и в специальных шатрах «Медал Плаза» будет организована прямая трансляция соревнований. Кроме того, зрителей ждут концерты, показы фильмов и детские мастер-классы. На главной культурной площадке можно будет увидеть многих казахстанских звезд. Кумиры публики не только представят особую шоу-программу, но и проведут среди зрителей вокальный конкурс «Голос Универсиады – 2017». Каждый из одиннадцати дней Универсиады в «Медал Плаза» будет посвящен отдельной теме, а саму фестивальную площадку разделят на несколько секторов. Самую теплую зону обустроят под детскую творческую мастерскую, а часть – под киноуголок. Здесь же будет доступен бесплатный Wi-Fi. В других шатрах пригласят поиграть в игру «Flappy Сункар», а где-то болельщиков поприветствуют знаменитые казахстанские спортсмены. Гостей обещают согреть горячим чаем или кофе – напитки, заверили организаторы, заготовлены в достаточном количестве. Церемония награждения «Медал Плаза» стартует каждый вечер в 20.00. Вход свободный.

Атмосферой яркого события, которое станет новой страницей истории не только для мира спорта, прониклись алматинские театры, концертные залы, музеи и библиотеки. Наиболее богатую спецпрограмму представят ГАТОБ имени Абая и Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова. Цикл лучших постановок стартовал накануне – 20 января, и продлится он до 10 февраля. Золотая коллекция, приуроченная к Всемирным зимним Играм, включает в себя балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского, оперу «Флория Тоска» Дж. Пуччини, комедию Cherchez La Femme К. Манье, спектакли «Андалузское проклятие» Федерико Г. Лорки, «Ревизор» Н. Гоголя, балеты «Лебединое озеро», «Кармен», «Жизель» и многие другие выдающиеся произведения с мировым именем. Стоимость билетов – от 600 тенге.

Лучшим репертуаром встретят участников и гостей соревнований также Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова, Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии, Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова. Ряд масштабных концертных программ в честь Универсиады-2017 подготовила Казахская государственная филармония имени Жамбыла. В числе мероприятий – вечер органной музыки под руководством заслуженного артиста РК Габита Несипбаева, концерт Государственного духового оркестра РК, концерты лауреатов международных конкурсов Жанар Сулеймановой, Амира Бисенгалиева и многих других признанных мастеров.

Вместе с Универсиадой на территории театра традиционного искусства «Алатау» 29 января откроется и продлится до самого окончания Игр этнофестиваль «Алатау алабында». В специальных павильонах и юртах будет проходить выставка ремесленников. Здесь же можно отведать национальную кухню. Ежедневно в дни Универсиады в театре «Алатау» будут проходить концерты традиционной музыки «Жер жаннаты – Жетісу», «Інжу-Маржан», «Ағажай, Алтайдай жер қайда…» и другие.

Алматинские библиотеки и музеи также не останутся в стороне от большого спорта и пригласят на выставки, виртуальные путешествия и встречи с известными атлетами.

Художественные выставки и творческие мастер-классы ждут алматинцев и гостей города сразу на нескольких объектах в период проведения Игр:

• «Дети объединяют мир» – «Алматы Арена», «Халык Арена», Дворец спорта и культуры, площадь перед Дворцом Республики;

• «Творчество объединяет мир» – «Алматы Арена», «Халык Арена»;

• «Спорт объединяет мир» – на всех сооружениях, где будет проходить Универсиада;

• «Мгновения Универсиады» – все объекты Универсиады + Музей истории города Алматы.

10 февраля во Дворце Республики пройдет концерт «Жан Досым», посвященный творчеству заслуженного деятеля культуры РК Сейдоллы Байтерекова.

Марина ПЕСТРЯКОВА