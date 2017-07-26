Легко ли быть взрослым

На киностудии «Казахфильм» состоялась защита новой картины Эмира Байгазина «Река»

Это заключительная часть трилогии о подростках. В новом фильме рассказывается о мальчике по имени Аслан, которого отец воспитывает в строгости, чтобы он вырос настоящим мужчиной и стал примером для четверых младших братьев. Между тем сам подросток борется с силами добра и зла, сосредоточенными в нем. Именно на его переживаниях и сложном внутреннем мире построен сюжет.

– Любой человек состоит из темных и светлых помыслов. Какие из них победят, в немалой степени зависит от окружения, от семьи. Об этом моя новая лента, – сказал Эмир Байгазин.

Художником-постановщиком фильма стал Сергей Копылов, работавший с режиссером на всех его картинах. Съемки проходят на разных локациях в Алматы, а также в 60 километрах от Капшагая.

Большое внимание в картине уделяется костюмам, так как через них в том числе показывается внутренний мир героев.

Как всегда, актеров Эмир Байгазин со своей командой выбирали долго и тщательно. После долгих фото- и видеопроб на главную роль утвердили 13-летнего Жалгаса Кланова. В его братьев по сценарию перевоплотились Багдаулет Сагындыков, Жасулан и Руслан Усербаевы, Эрик Тазабеков. На роль отца был приглашен известный актер Куандык Кыстыкбаев.

Съемки картины в самом разгаре, а многие зрители уже ждут, когда же смогут увидеть новую картину, ведь имя Эмира Байгазина уже достаточно известно, причем не только в Казахстане.

Он стал первым казахстанским режиссером, принявшим участие в конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля. В 2013 году на Берлинале его дебютная картина «Уроки гармонии» была удостоена «Серебряного медведя» и приза газеты Morgen Post. В общей сложности она завоевала более 25 наград и приняла участие в более чем 50 кинофестивалях.

Мировая премьера второго фильма трилогии – «Раненый ангел» прошла в феврале 2016 года на Берлинском международном кинофестивале. В прошлом году киноработа удостоилась приза за лучший фильм на международном фестивале Funf Seen Filmfest в Германии, а также получила специальный приз жюри на фестивале в Чонджу (Южная Корея) и приз «Лучший режиссер» на МКФ Art Film Fest в Кошице (Словакия).

Елена СОКОЛОВА