Лейся, песня

«Алматинская весна»

Завершился II международный фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Алматинская весна».

Уже второй год подряд этот праздник проводит детская музыкально-хоровая школа «Елим ай». Дети со всего Казахстана приезжают в Алматы, чтобы показать свои таланты. В этом и заключается главная миссия фестиваля – дать юным дарованиям дорогу в жизнь, создать условия для возрождения и сохранения культурного наследия нашей страны. Проект поддерживают алматинский музыкальный колледж имени Чайковского и генеральное консульство России в Алматы.

Конкурс вызывает большой интерес. По сравнению с прошлым годом его география существенно расширилась. В этом году в наш город приехали ребята из Павлодара, Тараза, Капшагая, Талгара, Иссыка, Бишкека и Новосибирска. Активное участие в проекте приняли и алматинцы. Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана и России. В их числе лауреат государственной премии РК, народный артист РК Лаки Кесоглу, заслуженный деятель РК, художественный руководитель и дирижер хоровой капеллы имени Байкадамова Беимбет Демеуов, арт-директор и член жюри международных форумов искусств в Европе Элина Кержковская из Екатеринбурга и музыкальный продюсер всесоюзной государственной телерадиокомпании «Радио России», автор и ведущая детских музыкальных программ из Москвы Ирина Ушанова.

– Всегда с радостью смотрю выступления юных исполнителей. Радостно, что у нас такая талантливая молодежь и что есть конкурсы, в которых ребята могут проявить себя, и «Алматинская весна» – один из них. Для некоторых ребят такие проекты могут стать началом большого пути, – сказал Лаки Кесоглу.

Красочный финал конкурса состоялся в «Казахконцерте», где жюри и зрители смогли увидеть самые яркие номера.

Также в этом году в рамках конкурса состоялся концерт, посвященный Великой Отечественной войне. Юные певцы выходили на сцену с портретами своих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек, сражавшихся на фронте или работавших в тылу, и исполняли песни военных лет.

В завершение фестиваля-конкурса «Алматинская весна» члены жюри назвали победителей в каждой номинации, вручили им дипломы и подарки.

Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА