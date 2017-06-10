Летние направления

Гид от «Вечерки» по карте лучших анонсов уик-энда и наступающей недели

Футбол: Казахстан – Дания

Спустя два года национальная сборная возвращается на Центральный стадион. В субботу, 10 июня, на алматинском поле пройдет отборочный матч чемпионата мира 2018 года между Казахстаном и Данией. На счету хозяев пока ни одного поражения в квалификации к первенству. Обе предыдущих встречи на «Астана Арене» завершились ничьей с Польшей (2:2) и Румынией (0:0). Главная угроза предстоящей встречи – Кристиан Эриксен. Судить матч будет российская бригада арбитров.

Дата и время: 10 июня в 22.00.

Место: Центральный стадион (пр. Абая, 48).

Стоимость билетов: от 1000 тенге, продажа в кассах стадиона,

на сайте ticketon.kz.

Фестиваль креативной казахстанской музыки Nomad Vibes

Уже второй летний фестиваль Nomad Vibes пройдет одновременно на двух сценах арт-пространства «ArtХаус», главная из которых расположится на крыше. На одной площадке выступят самые яркие и прогрессивные музыканты Алматы, Шымкента и Бишкека. Гости из Кыргызстана – группы «В эфире мы» и «Эхолами». Посетителей ждет не только музыкальная программа, но также выставки, лекции, показы музыкальных фильмов и новых видеоклипов от участников на большом экране и многое другое.

Дата и время: 10 июня в 14.00.

Место: арт-пространство «ArtХаус» (ул. Макатеава, 127/12).

Стоимость билетов: от 3000 тенге, продажа на сайте ticketon.kz.

Контакты: nomadvibes.kz.

Международная литературная биеннале

Проект проводится с 12 по 14 июня в Национальной библиотеке РК в рамках цикла культурных мероприятий, посвященных международной выставке EXPO-2017. Биеннале выступит платформой для международного литературного обмена, ключевой принцип которого – уважение к многообразию мировых культур и равноправное общение авторов разных стран. Участниками проекта стали лауреаты Нобелевской и других премий по литературе, мировые деятели науки и культуры. Всего около 100 специалистов из 20 стран.

В программу биеннале вошли международная научная конференция «Центральная Азия – Арабский мир: взаимовлияние истории и культур», круглые столы, книжные и фотовыставки, экскурсионная программа, встречи с всемирно известными писателями. Также запланированы акции «Библионочь» и «Прочитай мне книгу».

Международная литературная биеннале пройдет при поддержке Администрации Президента РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, регионального представительства ООН в РК.

Дата и время: с 12 по 14 июня с 10.30.

Место: Национальная библиотека РК (пр. Абая, 15, уг. ул. Абылай хана).

Вход свободный.

Информация о программе по телефону: 267-28-64.

Семейный фестиваль UNITY

Главный семейный праздник этого лета – V ежегодный фестиваль UNITY – ждет алматинцев в ближайшие выходные. 10 и 11 июня Центральный парк культуры и отдыха будет работать в фестивальной тематике «Сказки солнечного города». Гости смогут посетить множество полюбившихся и новых площадок.

Центральной станет зона здоровья, где детям будут предложены самые разные активности, развивающие творческие способности. Родители же в это время смогут получить бесплатную профессиональную консультацию по профилактике здоровья от врача международной медицинской компании INVITRO. Не фестивале будет действовать акция «Проверь гормоны за 4000 тенге и получи расширенный анализ крови в подарок». Также в зоне здоровья пройдут бесплатные медицинские осмотры, полезными рекомендациями поделятся члены Ассоциации стоматологов Казахстана.

Вновь гостям будет предложена площадка «Маяк финансовой грамотности». Вместе с сотрудниками банка дети от 8 до 14 лет отправятся на поиски спрятанных сокровищ, поучаствуют в игре «Денежный поток», веселой семейной финансовой викторине, танцевальных флешмобах.

На творческой площадке UNITY в режиме нон-стоп будут проходить шоу, конкурсы и выступления творческих коллективов. В числе участников финалисты проекта «Голос – дети. Казахстан», лауреаты международных детских конкурсов и фестивалей. Свои таланты гостям продемонстрируют и дети с особыми физическими потребностями – подопечные общественных фондов «Аяжан» и «Күн Бала». Для особенных детей и их родителей по традиции будет работать специальная площадка U-special с мастер-классами и спортивными соревнованиями.

Второй день фестиваля будет приурочен к празднованию 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. На сцене UNITY пройдет небольшой модный показ: дизайнеры-участники Kazakhstan Fashion Week создали стилизованную коллекцию русского костюма.

Казахская академия спорта и туризма пригласит начинающих туристов в импровизированный лагерь. Сразу несколько зон включили в расписание спортивные активности. Детей ждут самые разные соревнования, уроки капоэйры. Впервые UNITY проведет семейный шахматный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья».

Ремесленники и художники из «Города мастеров» готовы поделиться опытом на бесплатных мастер-классах декоративно-прикладного искусства. Ярмарочная зона площадки будет отведена деятельности благотворительных фондов и ассоциаций. Самые сладкие уроки ждут маленьких гостей на празднике сладкоежек в стране чудес «Крембрюляндия».

На фестивале также разобьется и зона умных технологий. Здесь посвятят в азы инженерии, помогут создать собственный мультфильм и покажут, как работает 3D-принтер. Студенты Алматинского государственного колледжа новых технологий проведут битву собственноручно собранных роботов.

Дата и время: 10 и 11 июня с 10.00.

Место: Центральный парк культуры и отдыха.

Вход свободный.

Фестиваль еды Let’s eat

Большой гастрономический фестиваль развернется в субботу, 10 июня, на территории многофункционального комплекса VILLA Boutiques & Restaurants. Фудкорт предложит широчайшую географию кухонь, в том числе восточную, японскую, итальянскую, американскую. Лучшие десерты можно будет найти на аллее сладостей Gelato & Sweets. На площадке здорового питания Healthy Food посетителей ждут предложения по программам правильного питания, консультации диетологов, полезные чипсы и освежающие смузи. В уголке шопинга Sales Corner можно приобрести продукты питания, посуду, текстиль, косметику, средства по уходу за телом и волосами, товары для детей и многое другое. По соседству расположится обучающая зона бесплатных дегустаций, мастер-классов, розыгрышей и конкурсов. Также будет возможность протестировать в деле самую современную бытовую технику.

Дата и время: 10 июня с 10.00.

Место: МК VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Вход свободный.

Контакты: 315-88-77.

Велопробег от «Спорттық Алматы»

Городской проект «Спорттық Алматы» приглашает алматинцев 11 июня на очередной массовый велопробег, который станет уже седьмым из 21-го в нынешнем сезоне. Воскресный променад традиционно стартует в 9.00 от бизнес-центра «Нурлы Тау». Как и неделю назад, протяженность дистанции составит 9 км, а пунктом назначения для участников вновь станет Парк Первого Президента РК. Любители двухколесной езды в очередной раз смогут попытать удачу в розыгрыше ценных призов на финише, главным из которых станет велосипед. Для этого перед стартом достаточно получить специальный номер.

Обязательное условие – наличие защитного шлема. Регистрация не требуется.

Дата и время: 11 июня, сбор в 8.30.

Место: бизнес-центр «Нурлы Тау» (пр. Аль-Фараби, между ул. Западный Желтоксан и Козыбаева).

Участие бесплатное.

Праздник мороженого в Magnum Cash & Carry

Неделю спустя алматинцев вновь ждет большой фестиваль мороженого, и на этот раз – одновременно в нескольких локациях. Праздник вкуса детства подарит горожанам 11 июня сеть супермаркетов Magnum Cash & Carry. Купоны на бесплатное мороженое можно будет получить за участие в творческих мастер-классах и розыгрышах. На площадках под открытым небом организуют и продажу главного летнего лакомства. Также в программе выступление аниматоров, фокусы, шоу мыльных пузырей, аквагрим, батут и многое другое.

Дата и время: 10 и 11 июня с 11.00.

Место: филиалы сети Magnum Cash & Carry.

– мкр. Акбулак, пр. Момышулы, ниже пр. Райымбека;

– пр. Гагарина, уг. ул. Ескараева;

– пр. Рыскулова, уг. ул. Жангельдина;

– мкр. Первомайский, ул. Капшагайская, 34.

– мкр. Думан, 4, Талгарская трасса;

Вход свободный.

Концерт симфонической музыки

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы приглашает на субботний вечер симфонической музыки, который состоится в большом концертном зале. В программе: симфоническая поэма «Прелюды» Ференца Листа, опера «Богема» Джакомо Пуччини и опера «Князь Игорь» Александра Бородина. Солистами выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов Анжелика и Евгений Шагаровы, солисты ГАТОБ имени Абая – Зарина Алтынбаева и Дамир Садуахасов. Задействован студенческий симфонический оркестр консерватории.

Дата и время: 10 июня в 19.00.

Место: большой зал КНК имени Курмангазы (пр. Абылай хана, 86).

Стоимость билетов: 2000 тенге.

Контакты: 261-07-12.

Гала-концерт к 55-летию Виктора Цоя

Легендарные песни группы «Кино» зрители впервые услышат в уникальном трибьют-шоу с участием Государственного академического симфонического оркестра РК. Концерт пройдет 10 июня во Дворце студентов. Программа необычного формата, приуроченная к юбилею Виктора Цоя, уже с успехом прошла в Астане и Караганде. В новой подаче любимые композиции исполняет рок-группа «Солнечные дни». Музыкальные партитуры были специально разработаны в России и Белоруссии.

Дата и время: 10 июня в 20.00.

Место: Дворец студентов имени У. Жолдасбекова, КазНУ

(пр. Аль-Фараби, 71/24).

Стоимость билетов: от 2000 тенге.

Контакты: 274-20-62.

Мастер-класс по живописи в стиле Pop Art

Почувствовать себя учеником прославленного живописца в направлении Pop Art Энди Уорхола смогут алматинцы 10 июня. На летней площадке кафе Paul cafe пройдет урок живописи для всех желающих. Участникам предоставляются все необходимые материалы – акрил, кисти, холст, мольберт и шаблоны. Бонус – бесплатное занятие в школе рисования Art Park. Предварительная запись обязательна.

Дата и время: 10 июня в 16.00.

Место: Paul cafе, ТРЦ Esentai Mall (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Стоимость участия: 6000 тенге.

Контакты: +7-700-771-77-10.

Благотворительная акция в поддержку бездомных животных «Давай поможем!»

В надежде встретить своих будущих хозяев в воскресенье, 11 июня, в парк Family прибудут 105 кошек и собак, о которых волонтеры заботились в приютах. Предыдущая акция «Давай поможем!», проходившая осенью прошлого года, помогла обрести дом 80 животным из 100. Очередной счастливый шанс дарят четвероногим бренд кормов для домашних животных PURINA совместно с общественными фондами «КотоПес», «ДОС», «Новый шанс», «Аяныш». Проект поддержали приют «Дворянское собрание» и волонтерское движение «Помощь бездомным животным».

Любого питомца можно будет взять бесплатно. За добрый поступок организаторы отблагодарят полезными подарками. Для желающих помочь, но пока не готовых забрать питомца домой будет работать пункт сбора помощи. Сюда можно принести корм, игрушки, амуницию, наполнители, переноски, лотки и все, что необходимо питомцам в приютах и на передержках.

Также гости смогут поучаствовать в конкурсах с призами и сделать моментальные фото. Будет работать детская зона развлечений, запланирована концертная программа.

Дата и время: 11 июня с 12.00.

Место: парк Family (за кинотеатром Kinoplex Sary Arka).

Вход свободный.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА