Летний актив

Гид от «Вечерки» по лучшим анонсам алматинских выходных

Наступающий уик-энд будет особенно щедр с алматинцами на яркие события, причем в буквальном смысле. Перенесенный неделей ранее по причине погодных условий благотворительный забег «Яркокросс-2017» состоится 18 июня. Регистрация на алматинский этап продлена до субботы включительно. Участием в благотворительном проекте республиканского общественного объединения «PosadiDerevo.KZ» горожане помогут озеленить Алматинский зоопарк. Часть средств, собранных со стартовых взносов, направят на посадку деревьев – вокруг зоны обитания японских журавлей и в контактном зоопарке.



На дистанции в 3,5 км волонтеры будут осыпать участников разноцветной экологически чистой краской-пудрой – главным атрибутом знаменитого индийского праздника «Холи». В финишном городке разместятся детская и арт-зоны, спортивная и концертная площадки, фудкорт. Старт – в 10.00, близ ВСК «Медеу».

Регистрация осуществляется на сайте yarkocross.kz. Выдача стартовых наборов –17 июня с 12.00 до 20.00 в ТРЦ Mega Park, 3-й этаж (ул. Макатаева, 127). Стартовый взнос – 3500 тенге. Телефон для справок 328-25-34.

Особая программа на уик-энд ждет алматинцев и в честь Международного дня йоги…

Продолжение темы: Маршрут выходного дня

Марина Пестрякова