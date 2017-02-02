Летопись побед

Выставка, посвященная истории спортивных достижений нашей страны

В дни Универсиады в Центральном государственном музее РК проходит выставка, посвященная истории спортивных достижений нашей страны.

Здесь представлены экспонаты, иллюстрирующие достижения казахстанцев за 25 лет независимости в разных спортивных дисциплинах. На выставке можно увидеть фотографии, медали и атрибуты экипировки известных спортсменов. Она состоит из двух разделов. В каждом экспонаты представлены в хронологическом порядке, так что у посетителей есть возможность отследить историю казахстанского спорта начиная с традиционных нацио-

нальных видов спорта до нынешних дней. На фотографиях можно увидеть спортсменов, чьи имена навсегда вписаны в историю Казахстана. В их числе казахстанский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр 1996 года Юрий Мельниченко, казахстанский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта РК Василий Жиров, легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2000 года, заслуженный мастер спорта РК Ольга Шишигина и многие другие. Большое внимание на выставке уделено спортсменам, прославившим нашу страну именно в зимних видах спорта. К ним относятся, например, знаменитый лыжник, олимпийский чемпион Владимир Смирнов и биатлонистка, участница Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, трехкратная чемпионка Европы Елена Хрусталева.

Особый интерес вызывают личные вещи казахстанских спортсменов, представленные на выставке. Например, пиджак от олимпийской формы Жаксылыка Ушкемпирова – советского борца классического стиля, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР. Или мяч заслуженного тренера СССР по волейболу Октября Жарылгапова. Кроме того, отдельная витрина посвящена достижениям известного казахстанского борца Хаджимукана Мунайтпасова. На ней представлены фотографии и личные вещи спорт-

смена.

Каждый экспонат выставки уникален по-своему. Напри-

мер, в фотоальбоме Спартакиады республик Средней Азии 1943 года можно увидеть фотографию Жамбыла Жабаева на коне. Сотрудники музея рассказывают, что известный акын казахского народа выступал на тех соревнованиях в качестве судьи по кокпару.

Выставка «История казахстанского спорта» продлится до 26 марта.



Леля ВЕРЕСОВА