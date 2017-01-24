Личное творчество

Персональная выставка художника Дениса Пупкевича «Душа в краске»

В арт-пространстве ART-master gallery проходит персональная выставка художника Дениса Пупкевича «Душа в краске».

В экспозиции «Душа в краске» представлено 21 произведение – графика и живопись. Денис работает в стиле экспрессивный гранж. Это стиль изображения предметов и людей в виде собирательной формы, когда краска разбрызгивается по силуэту картины наотмашь. Сложность исполнения заключается в том, что любая ошибка художника может совершенно изменить сюжет картины.

– Я рисую сколько себя помню. В семь лет меня отдали в художественную школу. Преподаватели отмечали, что моя техника была близка к академической, – рассказывает Денис Пупкевич.

Картины художника не раз экспонировались в Украине, в родном Киеве, в Таиланде, где он прожил больше двух лет, в Алматы же он раньше принимал участие только в групповых проектах. «Душа в краске» – первая персональная экспозиция Дениса в нашем городе.

– Я переехал в Алматы года два назад, практически ничего не зная об этом городе и о Казахстане в целом, – вспоминает Денис. – Познакомился с алматинцами в Таиланде, они меня пригласили в гости, и вот я приехал. В итоге мне здесь так понравилось, что решил пока остаться. Мы с моей подругой запустили здесь собственную линию одежды.

Однако основной страстью Дениса остаются картины. Можно сказать, что каждое его произведение очень экспрессивное, полотно насыщенно яркими красками.

– Одна из самых дорогих мне картин, которую можно увидеть на этой выставке, называется «Мама». Я написал ее, когда жил в Таиланде и скучал по самому дорогому человеку в моей жизни. Я всегда пишу только о том, что мне по-настоящему близко. Мои картины являются проекцией моих впечатлений и переживаний. Это то, как я чувствую и вижу мир вокруг себя, все, что происходит в моей жизни, – говорит Денис.

Именно поэтому художник почти не работает на заказ, однако его работы можно увидеть в различных художественных пространствах города. В частности, вместе с другими мастерами он выставлялся в галереях «24 июня» и «Арт хаус». Выставка продлится до 30 января.

Леля ВЕРЕСОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА