Лопнуть от жадности

Посмотрите французскую комедию «Жмот» с Дэни Буном в главной роли

Хотите узнать о жадности всё и даже больше? Тогда посмотрите французскую комедию «Жмот» с Дэни Буном в главной роли.

Известный комедийный актер отлично перевоплотился в талантливого скрипача, страдающего патологической жадностью. Признаки этого заболевания: стремление экономить на всем, нередко в ущерб себе, боязнь потратить даже совсем маленькую сумму, галлюцинация, что на счету недостаточно средств, а значит, нужно еще где-то ужаться. Побочный эффект: одиночество. Все это наблюдается и у персонажа картины Франсуа Готье. При этом удивительно, как он скрипку-то себе смог купить? Инструмент-то ведь недешевый.

Конечно, со стороны смешно смотреть, как странный человек живет дома в потемках, почти не пользуется водопроводной водой и боится держать открытой дверь холодильника на лишние несколько секунд. Впрочем, смешным это выглядит только в кино, а в жизни такие люди вызывают жалость, потому что жадность – это болезнь, и проблема в том, что медицинских препаратов, которые помогали бы от нее избавиться, не существует. Человек должен понять, что он неправ, и попробовать измениться, хотя жадинам сделать это невероятно сложно. Впрочем, Франсуа Готье представится шанс. Вопрос только в том, сумеет ли он им воспользоваться. Франсуа неожиданно узнает, что у него есть взрослая дочь, да и одна контрабасистка проявляет к нему интерес.

На мой взгляд, Дэни Бун очень органичен в этом образе. Именно он вытягивает весь фильм. Хотя есть еще одна яркая, но эпизодическая роль – официант в ресторане.

К финалу комедия и вовсе по прихоти режиссера Фреда Кавае превращается в драму. Это немного дезориентирует зрителей, но, к счастью, режиссер довольно быстро возвращает все на круги своя. Вздох облегчения – и на лицах зрителей вновь появляются улыбки.

Елена СОКОЛОВА