Майские направления

Гид от «Вечерки» по главным событиям культурно-спортивной афиши недели

Ночь в музее «Блуждающие призраки»

Традиционная акция пройдет в Государственном музее искусств имени А. Кастеева в Международный день музеев, 18 мая. Откроет «Ночь в музее» вернисаж ежегодной выставки сотрудников музея «Весенние экзерсисы». С этого же дня можно увидеть художественную выставку кыргызстанских художников. Пространство дополнят интерактивные инсталляции и тематические фотозоны. Также посетителей ждут ярмарка ремесел и серия тематических мастер-классов в фойе и конференц-зале музея – песочная живопись, декорирование печенья мастикой и занятия в гончарной мастерской. Для удобства гостей будут открыты пункты питания.

В программе также перформансы «Блуждающие призраки музея» и танцевально-музыкальные этюды, дегустация чая, fire-show, модное дефиле и дискотека во дворе музея. Под открытым небом выступит алматинская рок-группа «Па Кампасам».

Экспозиции будут работать в свободном режиме до полуночи.

Дата и время: 18 мая с 16.00.

Место: Государственный музей искусств имени

А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Вход свободный.

Стоимость мастер-классов: от 1000 тенге.

Контакты 394-57-15.

Велопробег в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества

Третий городской велопробег наступившего сезона, перенесенный ввиду неблагоприятной погоды, состоится в это воскресенье, 14 мая. По традиции велолюбителей объединит городской проект «Спорттық Алматы». Участники стартуют в 9.00 c территории бизнес-центра «Нурлы Тау». Протяженность маршрута составит 12 км. Велоколонна проедет в западном направлении по проспекту Аль-Фараби до Сейфуллина, далее – вниз до Сатпаева, Розыбакиева и выйдет на проспект Абая. Финиширует велопроменад на площади Абая, перед Дворцом Республики, где в это время начнется региональный фестиваль KFC – открытые отборочные игры по футболу и стритболу. Здесь участников также будет ждать розыгрыш ценных призов по стартовым номерам. Счастливчики уедут домой с новыми велосипедами.

Праздничный велопробег станет третьим из 20 запланированных в этом году.

Обязательное требование к участникам – наличие защитного шлема. Регистрация не требуется.

Дата и время: 14 мая, сбор в 8.30.

Место: бизнес-центр «Нурлы Тау» (пр. Аль-Фараби, между ул. Западный Желтоксан и Козыбаева).

Участие бесплатное.

Художественная выставка «Звёздная чаша Сергея Калмыкова»

В субботу, 13 мая, Государственный музей искусств имени А. Кастеева открывает выставку известного художника Сергея Калмыкова. В общей сложности мастер создал свыше полутора тысяч картин, рисунков, иллюстраций и декораций. Имя Сергея Калмыкова широко известно и за пределами Казахстана. Однако крупнейшая в мире коллекция его работ – 1110 экземпляров – хранится именно в фонде ГМИ имени Кастеева. Уникальным в этом творческом наследии искусствоведы называют большой цикл фантастических работ, не имеющих аналогов в истории мирового искусства.

На выставке «Звездная чаша Сергея Калмыкова» будут представлены лучшие произведения, некоторые из которых экспонируются впервые. Также вниманию посетителей будет представлен научный каталог «Сергей Калмыков». Это первое в Казахстане полное иллюстрированное научное издание каталога живописи и графики известного художника.

Продлится выставка до 30 июля.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15, gmirk.kz.

Гастроли Жамбылского областного русского драматического театра

На сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац 18 и 19 мая юным зрителям будет представлена постановка по мотивам повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». В гастрольную программу на 18 мая также вошла социальная драма «Клетка», премьера которой состоялась в прошлом году. В спектакле подняты проблемы наркомании, темы подростковой преступности и детского суицида.

Завершается тур комедией «Дон Жуан», которая будет показана 19 мая.

Дата и время: 18 и 19 мая, «Золотой ключик» – в 12.00, «Клетка» и «Дон Жуан» – в 19.00.

Место: Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац (ул. Шаляпина, 22).

Стоимость билетов: взрослый – 1000 и 1200 тенге, детский – 500.

Контакты 303-25-82.

Неделя европейского кино

Объединение европейских институтов культуры EUNIC Almaty приглашает жителей и гостей города на Неделю европейского кино. Традиционный киномарафон стартовал в кинотеатре «Цезарь» британской картиной «Работа Бэнкси». В программе кинонедели фильмы из десяти стран: Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Латвии и Польши. Показы идут на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Продлится Неделя европейского кино до 20 мая включительно.

Дата и время: 13 мая в 20.00 – «Бутылка в море» (Франция); 14 мая в 17.00 – «Быстрая, как ветер» (Италия), в 19.00 – «Убей папочку на ночь» (Австрия).

Место: кинотеатр «Цезарь» (ул. Фурманова, 50, уг. ул. Гоголя).

Стоимость билетов: 500 тенге.

Контакты: 273-63-93, 273-05-07.

Забег на трамплин Red Bull 400

Впервые Алматы подключился к международной серии вертикальных стартов на лыжных трамплинах Red Bull 400 ровно год назад. В воскресенье, 14 мая, международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар» вновь примет экстремальные соревнования. В этом году вместе с алматинцами вертикальные 400 метров пробегут в своих локациях жители России, Австрии, Германии, Чехии, Словении, Турции, Канады, США, Японии, Норвегии, Франции и Италии.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 400 метров, но вся сложность в наклоне – угол в 35 градусов. Выступать спортсмены будут командами – трое мужчин и одна женщина. Атлеты, уложившиеся во временной порог в квалификационном забеге, пройдут в финал. Взбираться по трамплину спортсменам поможет специальная сетка.

Алматинцев ждут на трибунах комплекса в группе поддержки. Регистрация команд завершена.

Дата и время: 14 мая в 9.00.

Место: МКЛТ «Сункар» (пр. Аль-Фараби, 128/8).

Вход свободный.

Бесплатные уроки танцев

Алматинский танцевальный клуб Dance Art Club в это воскресенье проведет для всех желающих традиционнные открытые классы. На этот раз профессиональные инструкторы помогут постичь базовые движения двух направлений – вальс и свинг. Через неделю, 21 мая – день открытых дверей, он будет посвящен танцам афростиля.

Дата и время: 14 мая в 13.00 и 15.00.

Место: танцевальный клуб Dance Art Club (ул. Ауэзова, 60, уг. ул. Жамбыла, 7-й этаж).

Вход свободный.

Контакты: 221-00-21, +7-700-121-00-21.

Школьные соревнования Olympic moves

Национальный олимпийский комитет РК и компания Coca Cola при поддержке акимата города в эти выходные проводят районные этапы соревнований среди школьников Olympic moves. Среди учащихся 5-8 классов всех районов города определят сильнейших в четырех спортивных дисциплинах – легкой атлетике, мини-футболе, баскетболе и волейболе. Победители отборочных туров сразятся за чемпионский титул на городском турнире, который пройдет 28 мая в спорткомплексе КазНУ имени Аль-Фараби. Игры проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Дата и время: 13 и 14 мая с 10.00.

Адреса районных площадок Olympic moves:

Алатауский район – ОШ № 152;

Алмалинский район – гимназия

№ 79;

Ауэзовский район – ОШ № 114;

Бостандыкский район – гимназия

№ 68;

Жетысуский район – школы № 137 и № 118;

Наурызбайский район – ОШ № 157;

Медеуский район – лицей № 163;

Турксибский район – ОШ № 198;

Ход конём

В Алматы открылся первый в стране профессиональный шахматный турнирный зал Almaty Chess Hall

Отныне любители шахмат любого возраста и уровня подготовки могут встречаться в комфортабельном игровом зале в самом центре города. За столами Almaty Chess Hall, оснащенными качественным европейским инвентарем, одновременно смогут находиться свыше 100 игроков. Двери зала открыты как для желающих отточить спортивное мастерство, так и для тех, кто только планирует познакомиться с шахматами. При Almaty Chess Hall будет функционировать третий филиал Академии шахмат Жансаи Абдумалик, в тренерском составе которой профессиональные спортсмены. Регулярно в открытом формате будут проходить сеансы одновременной игры с грос-

смейстерами, в том числе с самой Абдумалик.

– Сегодня у шахматных академий и школ нет возможности иметь большие турнирные залы, все помещения арендуются. Если турниры и проводятся, то в ущерб занятиям, да и в основном только по блицу и рапиду. Классический контроль подразумевает минимум три часа на партию – все это время, получается, школа должна простаивать. В этом проекте мы совместили игровую площадку с обучением. И сделали это доступным, – рассказал соучредитель шахматного зала Almaty Chess Hall Данияр Аширов. – Если вы придете поиграть с друзьями в обычную шахматную школу, вас попросят записаться в группу – время никто выделять не будет. Здесь же двери открыты для всех. Даже чтобы просто пощупать шахматы, сделать первые шаги.

Шахматный зал, говорят организаторы, имеет собственную кофейню. В ближайшее время будет доступна сеть бесплатного Wi-Fi.

Накануне в честь презентации площадки здесь стартовал открытый турнир по классическим шахматам Almaty Chess Hall Open с призовым фондом в 1 миллион тенге. Соревнования продлятся до 20 мая.

Режим работы Almaty Chess Hall – ежедневно с 9.00 до 23.00,

без выходных.

Адрес: ул. Фурманова, 77, уг. ул. Гоголя.

Стоимость сеанса: 1000 тенге с пары за два часа, в сумму входит прокат шахматного комплекта. Электронные часы – 200 тенге за два часа.

Абонементы на месяц:

– 15 000 тенге – безлимитное посещение + 4 мастер-класса с гроссмейстерами;

– 25 000 тенге – безлимитное посещение + 4 мастер-класса

с гроссмейстерами + скидка 25% на стартовые взносы турниров.

Контакты: 272-16-13, +7-775-125-10-06.

Футбол: дворовая лига

Футбольный турнир среди дворовых команд пройдет в эти выходные в рамках городской программы «Спорттық Алматы» уже в пятый раз. Матчи состоятся на территории КазНУ имени Аль-Фараби. Соревнования, свободные от стартовых взносов, открыты для всех любительских составов. По регламенту, в лиге «А» могут выступить участники в возрасте от 8 до 14 лет, в лиге «Б» – старше 15 лет. Матчи будут проходить по олимпийской системе. Правила допускают в составе каждой команды не более восьми игроков.

Победителей и призеров ждут медали, дипломы и подарки от «Спорттық Алматы». Также предусмотрены поощрения по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».

Дата и время: 14 мая, младшая лига – в 8.00, старшая – в 12.00.

Место: спортивный комплекс КазНУ имени аль-Фараби (пр. Аль-Фараби, 71).

Участие бесплатное.

Контакты: +7-777-250-63-63,

+7-777-303-23-83.

Международный турнир по спортивным танцам EXPO-2017

В рамках турнира с 12 по 14 мая параллельно проходят сразу три крупных соревнования – чемпионат Казахстана, чемпионат Алматы и открытое первенство ассоциации «Федерация спортивного танца Республики Казахстан». На паркете спортивного комплекса «Достык» в борьбе за звание сильнейших сойдутся в своих категориях юниоры, ювеналы, молодежь и взрослые танцоры. Зрители увидят выступления участников в латиноамериканской и европейской программах.

Дата и время: 13 и 14 мая с 9.00.

Место: спортивный комплекс «Достык» (пр. Абая, 48а).

Стоимость билетов: от 3000.

Контакты: art-dance.kz.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА

«Мен – қазақпын»

Под таким названием в Казахстане стартует крупнейший международный музыкальный проект

Этому мероприятию была посвящена пресс-конференция в Службе центральных коммуникаций с участием министра информации и коммуникаций РК Дауреном Абаевым и председателем АО РТРК «Казахстан» Ерланом Кариным.

По словам спикеров, проект стартует в рамках реализации идей, озвученных Нурсултаном Назарбаевым в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где первым условием модернизации определено сохранение своей культуры, собственного национального кода. В статье Глава государства подчеркнул: «Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды – одним словом, нацио-

нальный дух, должны вечно оставаться с нами».

Спикеры подчеркнули, что в проекте будут задействованы не только казахстанские музыканты, но и соплеменники, проживающие в России, Китайской Народной Республике, Монголии и др.

Цель проекта – развивать и популяризировать народную музыку среди молодежи. В каждом регионе страны будут проходить специальные отборочные туры среди исполнителей народной музыки (терме, кюи и т. д.), а самые лучшие получат путевку на республиканский телевизионный конкурс.

В конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 18 до 40 лет, которые исполняют народные песни на национальных инструментах, таких как домбра, кобыз, сырнай и т. д. Сценическая одежда участника должна быть в национальном стиле.

Отборочные этапы проекта стартуют

5 июня и до конца месяца будут проходить в Казахстане, а в июле – за рубежом.

Дневники отборочных туров будет показывать телеканал «Казахстан» начиная с

9 августа. Полностью телевизионный конкурс покажут в начале сентября.

Победителей конкурса будут чествовать в Астане. Здесь же назовут имена победителей в номинациях: «Лучший традиционный исполнитель года», «Лучший исполнитель терме года», «Лучший кюйши года».

Организатором проекта является АО РТРК «Казахстан».

Документы, необходимые для участия

в конкурсе:

копия удостоверения личности;

автобиография;

качественное фото в электронном варианте;

список композиций для исполнения.

Заявление об участии в конкурсе должно быть отправлено на электронный адрес организатора по месту жительства за 20 дней до начала конкурса.

Для более подробной информации о конкурсе обращаться по телефону +7-701-779-52-36, www.kaztrk.kz.

Азат АЛТЫБАЕВ