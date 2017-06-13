Культурная программа

В рамках культурной программы EXPO-2017 на сцене «Астана Опера» будет представлен балет в постановке Кеннета Макмиллана по роману Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско».

Когда в 1974 году Макмиллан задумал постановку этого балета, в репертуаре лондонского театра «Ковент-Гарден» уже была опера Джакомо Пуччини «Манон Леско», поэтому ему посоветовали обратиться к партитуре одноименной оперы Жюля Массне. В результате партитура балета была скомпонована из самых разных произведений композитора, включая фрагменты из 13 опер, двух ораторий, оркестровых работ, а также песни и фортепианные произведения. Аранжировку музыки для балета сделал бывший танцовщик «Русских сезонов» Дягилева, ставший дирижером и композитором, – Лейтон Лукас в сотрудничестве с концертмейстером балета Хильдой Гонт (в 2011 году партитура была заново оркестрована и аранжирована дирижером Мартином Йейтсом). Сценография и костюмы Николаса Георгиадиса.

Макмиллан симпатизирует своенравной Манон, привнеся в балет свойственное ему понимание психологии и личные воспоминания о своем бедном детстве. Свою героиню Макмиллан описывал «не как девушку, которая боится быть бедной, но которая стыдится быть бедной. В те времена бедность была равносильна долгой, медленной смерти». Друг Макмиллана – художник и сценограф Николас Георгиадис отразил эту идею, изобразив зыбкую грань между роскошью и разложением французского общества накануне революции (действие балета перенесено в конец XVIII века). Невероятная хореография Макмиллана создала яркие живые картины общества Парижа и Нового Орлеана. Но основной энергетический заряд несет страстное па-де-де Манон и де Грие – именно оно движет всю трагическую историю, превращая «Манон» в одну из самых невероятных драм Макмиллана.

Азат АЛТЫБАЕВ