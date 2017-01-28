Марш энтузиастов

Али Окапов представил новую песню «Жеңімпаз», посвященную Универсиаде-2017

Автором музыки выступил сам исполнитель и посол Универсиады Али Окапов, слова написала Мархаба Сабиева.

«Жеңімпаз» – это социально-мотивационный клип, в котором создатели показали будни казахстанских спортсменов четырех видов спорта – конькобежцев, хоккеистов, летающих лыжников и юной фигуристки Гульжан Жумадиловой. «Мы хотели показать, сколько усилий спортсмены тратят, чтобы достичь победы, – рассказывает директор Али Окапова Ерлан Алимов. – Слушая такие песни, молодые люди, обычные казахстанцы, вдохновляются и идут к своим победам».

По словам Ерлана Алимова, идея написания песни изначально принадлежала Али, позднее эту идею поддержали и другие люди. «Мы просили помочь нам и принять участие в съемках и других спортсменов, но большинство, увы, оказались заняты на сборах, и не все смогли принять участие. Съемки проходили 3–4 января в разгаре подготовки. Но мы с удовольствием поработали с теми, кто смог принять участие, – с членами национальных сборных Казахстана, особенно приятно было снять нашу юную фигуристку Гульжан Жумадилову, которая уже является двукратной чемпионкой Казахстана и подает большие надежды».

Для клипа специально шились все костюмы. Съемки клипа проводились на реальных объектах Универсиады – в ледовых дворцах «Алматы Арена» и «Халык Арена», на катке «Медеу», на «Шымбулаке», во Дворце спорта имени Балуана Шолака, на комплексе трамплинов «Сункар» и в Атлетической деревне.

С песней «Жеңімпаз» Али Окапов выступит 5 февраля в «Медал Плаза» перед Дворцом Республики в специальной получасовой концертной программе.

Павел ВОЛОДИН