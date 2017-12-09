Маршрут выходного дня

Где можно спортивно отдохнуть, расскажет гид «Вечерки» по маршрутам выходного дня

У алматинцев и гостей города есть тысяча возможностей провести зимний уик-энд спортивно и позитивно. О том, где можно спортивно отдохнуть, расскажет гид «Вечерки» по маршрутам выходного дня.

Вышли на лёд

В Алматы созданы круглосуточные бесплатные катки. Свободные ледовые арены расположены перед Парком Первого Президента Казахстана и по проспекту Жибек жолы, между улицей Желтоксан и проспектом Абылай хана. Кроме того, до 16 декабря откроется еще семь ледовых площадок в разных районах города. Катки доступны для всех желающих 24 часа в сутки. Также для удобства посетителей организованы точки питания и аренда коньков. Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 22.00 в будние дни и с 12.00 до 24.00 в выходные. Цены за аренду весьма приемлемые. За 600 тенге на арендованных коньках можно покататься два часа. Со своими коньками гости могут кататься неограниченное количество времени.

Кроме того, на высокогорном катке «Медео» открыта бесплатная школа обучения катанию на коньках в рамках программы «Спорттық Алматы». Акция проходит по воскресеньям с19.00 до 21.00 и продлится до 24 декабря. Затем после небольшого перерыва продолжится до конца зимнего сезона. Услугами инструкторов может воспользоваться любой желающий совершенно бесплатно.

К слову, «Медео» не перестает удивлять. Недавно там установили новый рекорд. Но на этот раз не спортивный, а по приготовлению самого большого безалкогольного мохито. На лед вышли профессиональные бармены Алматы, чтобы вписать свое достижение в казахстанскую книгу рекордов. Освежающий мятный напиток был приготовлен объемом 170 литров.

Также на высокогорном катке проводятся различные акции, розыгрыши и концерты. Каток работает каждый день, кроме понедельника (технический день).

В эту субботу с 12.00 на «Медео» состоятся массовые катания со спортивными викторинами.

Ценник. Каток «Медео»:

взрослый входной билет – 1800 тенге, молодежный (13–23года) – 800 тенге, детский (с 7–12 лет) – 400 тенге, дети до 7 лет, инвалиды и пенсионеры по возрасту – бесплатно.

Предоставление оригинала подтверждающих документов обязательно.

Аренда коньков на два часа: с 34-го по 47-й размер – 1000 тенге, с 26-го по 33-й размер – 500 тенге.

Сказочные приключения

Большое разнообразие активного досуга для всей семьи предоставляет курорт «Лесная сказка».

Для тех, кто не является продвинутым «юзером» сноуборда или лыж, здесь идеальная трасса для легкого, неэкстремального спуска. Уклон аккуратного и пологого склона достигает 35 градусов. Для новичков и детей здесь работает горнолыжная школа, где опытные инструкторы научат, как уверенно чувствовать себя на сноуборде или лыжах. Также функционирует прокат всего необходимо снаряжения с новой экипировки. Предусмотрены и вечерние катания.

Весело спуститься с горочки можно на санно-баллонной трассе «Ватрушки». Это развлечение подходит для всей семьи и не требует дополнительного снаряжения и особых навыков.

С утра до вечера для детей и взрослых открыт ледовый каток. Что интересно, он заливается водой из горного ручья, благодаря чему создается кристально чистый и ровный лед, по которому легко и просто скользить, словно по застывшему озеру.

В любую погоду и в любое время года посетители могут получить свою порцию адреналина и восхищения окружающими пейзажами в веревочном «Парке приключений». Этот канатный городок известен своей масштабностью не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Маршрут рассчитан на разный возраст и уровень физической подготовки. Парк доступен для людей всех возрастов и с любой физической подготовкой. Единственным ограничением является минимальный рост – от 120 см и вес – не более 100 кг. Также есть веревочный «ясли-парк» для детей от трех лет.

Для ценителей более спокойного отдыха и долгих прогулок на свежем воздухе предусмотрены несложные, но увлекательные пешеходные маршруты в ущелье Ой-Карагай и на плато Ак Тас.

Ценник:

дневной абонемент на бугельный подъемник – 5000 тенге;

вечерние катания – 3000 тенге;

разовый подъем на сноутюбе – 400 тенге;

индивидуальные услуги инструктора (лыжи, сноуборд) – 9000 тенге в час;

комплект горнолыжного инвентаря (лыжи или сноуборд, горнолыжные ботинки и лыжные палочки) – 4500 тенге;

пешеходные экскурсии – от 2000 тенге.

Место: Алматинская область,Талгарский район, ущелье Ой-Карагай, Заилийский Алатау.

Время работы: круглосуточно.

Телефон для справок 312-00-08.

На вершине

«Шымбулак» признали лучшим курортом для зимнего отдыха в СНГ. Такой вывод сделало аналитическое агентство «ТурСтат». Портал представил рейтинг лучших мест для зимнего отдыха, которые охотнее всего выбирают российские туристы. Возглавил список алматинский «Шымбулак», на втором месте – азербайджанский «Шахдаг», замыкает тройку лидеров – белорусский «Силичи». Также в рейтинге топовых оказались горнолыжные курорты Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и Азербайджана. При этом портал отмечает, что «Шымбулак» – один из самых дорогих курортов в СНГ.

Это довольно большой по протяженности комплекс, включающий в себя 8 сертифицированных трасс различной сложности: от легких «зеленых» маршрутов до «черных» трасс повышенной сложности. Перепад высот на «Шымбулаке» значителен – до 900 метров. Есть слаломный и скоростной спуск длиной 1,5 и 3,5 километра.

– В предстоящем сезоне создана специальная отдельная зона для учеников горнолыжной школы, что позволит быстрее и безопаснее обучать детей и взрослых. В скором времени откроется специальная детская комната, где опытные педагоги будут заниматься с ребенком в отсутствие родителей, – рассказали в администрации курорта.

Также имеется сноупарк – территория экстрима для сноубордистов и лыжников, которые любят выполнять различные трюки на специально построенных для этого фигурах. Идеально подойдет как для начинающих, так и для продвинутых любителей экстремального катания.

На территории комплекса имеется прокат снаряжения и экипировки. Но лучше сюда приезжать со своим инвентарем или арендовать его в городе, чтобы сэкономить.

Помимо катаний посетители могут попробовать свои силы на тренажере «Гравитация», это, пожалуй, один из первых снарядов, на котором испытывают физические возможности будущих космонавтов. За дополнительную плату проводятся конные прогулки, полеты на параплане и вертолете, а также походы и восхождения с опытными инструкторами.

Ценник:

стоимость дневного абонемента для взрослых составляет в будни 6500 тенге, для детей – 3000 тенге, в выходные, праздничные дни и дни каникул – 9500 и 4500 тенге соответственно;

абонемент на 4 часа стоит в будни 5500 тенге для взрослого и 2500 тенге для ребенка; в выходные стоимость составляет до 8500 тенге для взрослого и 4000 тенге для детей до 10 лет;

ночные катания стоят одинаково и в будни, и в праздники – 5500 тенге за взрослый абонемент и 2500 – за детский;

проезд в оба конца на гондольной дороге Медео – Шымбулак: взрослым – 2500 тенге, детям до 10 лет – 1500 тенге, детям до 5 лет и пенсионерам в будние дни бесплатно.

Адрес: ул. Горная, 640б.

Справки по телефону 331-77-77.

Пионер всегда готов

Уютен для семейного отдыха горнолыжный курорт Pioneer. Это бывшая горнолыжная база «Алматау». Он находится всего в 25 километрах от Алматы, в окрестностях поселка Бескайнар. Курорт расположен на высоте 1970 метров над уровнем моря в живописном ущелье Котырбулак на территории Иле-Алатауского национального парка. Склон широкий и с разнообразным рельефом. Тут будет интересно как начинающим, так и чуть более опытным катальщикам. Длина бугельного подъемника больше километра. Также есть baby lift протяженностью 150 метров, тут же склон для детей и новичков.

Ценник:

дневной абонемент в выходные и праздничные дни – 5700 тенге;

полудневной абонемент

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.30

или с 13.30 до 17.00 –

3000 тенге;

дневной абонемент в будние дни – 2500 тенге;

ночные катания с 19.00 до 22.00 с пятницы по воскресенье – 2000 тенге;

детям до 6 лет бесплатно;

прокат горнолыжного снаряжения (лыжи/сноуборд и ботинки) – 4 000 тенге за день;

обучение катанию на лыжах или сноуборде – 7000 тенге для детей.

Понедельник – выходной.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Ещё про отдых на эти выходные: Декабрьские выходные готовят алматинцам массу интересных, активных и познавательных мероприятий. Гид от «Вечерки» позволит вам создать свою карту на отдых.