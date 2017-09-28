Маршрут выходного дня

Традиционный гид от «Вечерки» по самым интересным и занимательным событиям города в предстоящий уик-энд

Яблочное вдохновенье

На два дня Центральный музей Республики Казахстан превратится в восточный яблочный базар. Здесь пройдет традиционная Центрально-Азиатская выставка-ярмарка ремесел «Золотое яблоко».

По словам организаторов, Алматы – город яблок, и именно поэтому такой была выбрана основная линия выставки. На яблочную тему будут представлены натюрморты и пейзажи, портреты и даже жанровые сценки. Одна тема, но рассказанная каждым художником по-своему.

Мастера декоративно-прикладного искусства перенесли символ города в свои изделия: картины, ювелирные украшения, панно, гобелены, изделия из войлока, кожи, батика. Желающие смогут приобрести понравившиеся произведения ручной работы. Как говорят организаторы, иметь дома предмет искусства с изображением яблока значит привлечь к себе достаток и благополучие.

На ярмарку приедут более 150 народных мастеров из всех регионов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Бережно, из поколения в поколение они передают свое мастерство, традиции и в рамках выставки поделятся с гостями своими секретами ремесла. Так, в рамках выставки-ярмарки «Золотое яблоко» для посетителей музея будет организован традиционный мастер-класс по войлоку от известной казахстанской художницы Кулян Жангутты. Любители изделий прикладного искусства смогут не только понаблюдать за творческим процессом, но и своими руками смастерить яблоки, различные сувенирные изделия, оригинальные панно из войлока.

Ассортимент выставки-ярмарки разнообразен. Здесь можно будет увидеть авторские украшения, одежду, стильные сумки и косметички, бижутерию, дизайнерские игрушки, пледы, керамику, мыло ручной работы, предметы интерьера, всевозможные картины и многое другое. Выставка «Золотое яблоко» – это не только большой маркет ярких неповторимых, оригинальных вещей, но и место, где можно попробовать свои силы в рукоделии и, возможно, найти для себя новое хобби.

Дата и время: 30 сентября – 1 октября, с 10.00.

Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, 44).

Вход: 300 тг.

Мелодия единства

В предстоящее воскресенье на сцене «Казахконцерта» прозвучат мелодии разных народностей. Здесь пройдет Международный фестиваль традиционной музыки – 2017. Игрой на традиционных музыкальных инструментах удивят творческие коллективы из разных регионов Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции. Ожидается выступление народного артиста РК Нургали Нусупжанова, победителя республиканского конкурса традиционных исполнителей имени Курмангазы Жараса Сатыбалдиева, а также профессиональных музыкальных ансамблей и молодых исполнителей.

Дата и время: 1 октября, начало в 18.00.

Место: «Казахконцерт» (пр. Абылай хана, 83).

Стоимость билета 2000 тг.

Автомобильное танго

В воскресенье на площадке «Алматы Арена» под эгидой Speedhunters пройдет главное автомобильное событие страны.

С самого утра здесь будет проходить автошоу в спортивно-соревновательном формате. Автомобили всех мастей будут состязаться на самый лучший автотюнинг, автозвук и самый крутой внедорожник в номинации 4х4. На одной арене соберутся спортивные тачки, гоночные кары и ретроавтомобили.

Зажигательное настроение создадут лучшие диджеи нашей страны. После 19.00 из невероятной уличной атмосферы автомобильного фестиваля мероприятие плавно перейдет на концертно-танцевальный формат в Ледовый дворец. Открытие вечера разжигает популярная казахстанская группа Da Gudda Jazz. И наконец самая ожидаемая часть всего мероприятия будет сопровождаться выступлением нашумевших групп Black Star и Gazgolder.

Дата: 1 октября, начало в 11.00.

Адрес: ЛД «Алматы Арена» (пр. Рыскулова).

Стоимость билетов: от 1000 тг.

Развивайка

В Алматы пройдет выставка детских садов, развивающих центров и кружков для детей дошкольного возраста.

На территории ТРЦ Dostyk Plaza даже родители смогут окунуться в атмосферу сказки, узнать много нового о дошкольном образовании и медицинских услугах. Для малышей предусмотрена масса развлечений. Удивят их специальные гости – принцессы и герои Диснея. Кроме того, можно будет всем вместе сделать семейные портреты в сказочных фотозонах.

Для родителей будут проходить бесплатные консультации от специалистов по воспитанию, обучению и здоровью детей.

Дата и время: 1 октября, начало в 12.00.

Место: ТРЦ Dostyk Plaza (мкр. Самал-2, 111).

Вход свободный.

Карнавал хорошего настроения

В эту субботу в городе ожидается нашествие клоунов, пиратов, принцесс, вурдалаков и прочих невиданных персонажей. Все дело в том, что в торгово-развлекательном центре Mega объявлен конкурс на лучший костюм. Все желающие могут прийти на праздник в оригинальных нарядах и получить за это ценные призы. Но главным условием выбора лучшего костюма является то, что он должен быть сделан собственными руками. В ход могут идти любые материалы и идеи. Чем креативнее ваша задумка, тем больше шансов на победу. Возрастных органичений для участия в карнавале нет.

Дата: 30 сентября, начало в 19.00.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263).

Вход свободный.

Органическая связь времен

В эти выходные пройдет самый масштабный фестиваль органной музыки – «Органный калейдоскоп». Он посвящен 50-летию органного класса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В программе фестиваля ученики и выпускники консерватории разных лет исполнят произведения Баха, Алена, Мендельсона, Боэльмана и других композиторов.

Именно здесь, в консерватории, был установлен первый в Казахстане орган. С этого и началась история отечественной органной школы, когда в 1967 году на сцене Большого зала Государственного института искусств имени Курмангазы установили данный музыкальный инструмент, изготовленный мастерами немецкой фирмы Alexander Schuke.

Орган – один из древнейших музыкальных инструментов, а его история насчитывает несколько тысяч лет. Двух одинаковых органов в мире не существует, каждый из инструментов имеет свой «голос» и присущий только ему характер звучания, который зависит от величины инструмента и его диапазона.

– За 50 лет развития органной культуры в Казахстане мы выросли и окрепли так, что можем проводить органные концерты и фестивали силами воспитанников класса. Ни одна республика в Средней Азии не может этого позволить, – отметил организатор фестиваля заслуженный артист Казахстана Габит Несипбаев. В фестивале также примут участие ансамбль барочной музыки D’EL’SA Consort и симфонический оркестр консерватории.

Дата: 29-30 сентября, начало в 19.00, вход свободный;

1 октября, начало в 19.00, вход 2000 тг.

Место: консерватория им. Курмангазы (пр. Абылай хана, 90).

Велотур Алматы

С 30 сентября по 1 октября уже в пятый раз состоится знаменательное спортивное событие – международная профессиональная шоссейная велогонка «Тур Алматы». В этом году гонка обрела статус многодневной шоссейной велогонки согласно регламенту Международного союза велосипедистов (UCI). Впервые она пройдет в два дня и финиширует на «Медеу».

Соревнования этого года пройдут в два этапа. Если в предыдущие годы международная велогонка проходила по формату «критериум» — когда участники стартуют и финишируют в одном и том же месте, многократно пересекая кольцевой маршрут, то в этом году гонщикам предстоит преодолеть направление от старта к финишу, расстояние между которыми разделено более чем сотней километров городских дорог. Примечателен тот факт, что соревновательная трасса «Тура Алматы – 2017» представит собой разную ландшафтную поверхность: основная часть велогонки пройдет на асфальтированных улицах города, а финальный отрезок гонки придется на горную местность, территорию высокогорного катка «Медеу».

Старт гонки будет дан в субботу в 10.00 у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть круг по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Финиш первого этапа расположится на территории «Алматы Арены». Второй этап велогонки стартует на следующий день в 10.00 у здания «Халык Арены» и продлится вдоль круга ВОАД – Аль-Фараби с финальным отрезком от Парка Первого Президента до финишной точки на «Медеу». Здесь же пройдет официальное закрытие «Тура Алматы».

Дата и время: 30 сентября – 1 октября, старт в 10.00.

Место: КБТУ (ул. Толе би, 59).

Вход свободный.

Золотые хиты

Услышать песни знаменитой шведской четверки – группы ABBA могут алматинцы в предстоящую субботу. Золотые хиты исполнит трибьют-группа ABBA Platinum. Молодая команда исполнителей смогла полностью воссоздать атмосферу настоящего шоу, царившую на концертах ABBA, в точности отразив звучание песен, образы и костюмы. Группа ABBA Platinum, как и их прототип, работает исключительно вживую. Про эту группу говорят, что коллектив поет, как ABBA, выглядит, как ABBA, и даже живет, как ABBA.

ABBA Platinum состоит из шести человек, собравшихся в 1997 с целью возродить бессмертные хиты культовой группы 1970-х. С дотошным вниманием к каждой детали они объединили знакомую всем музыку, подлинные костюмы, хореографию и хорошую дозу тонкого юмора. Особенность трибьют-группы в том, что они полностью копируют оригинал. Многие продюсеры называют их одним из лучших трибьют-коллективов, выступающих а наше время.

В 70-80-е годы прошлого столетия ABBА имела невероятную популярность. Диски группы продавались сумасшедшим тиражом, перевалившим за 350 миллионов единиц, а синглы были в топах мировых чартов и возглавляли все хит-парады. Однако в 1982 году она ушла со сцены. По сей день альбомы ABBA остаются популярными среди покупателей-меломанов, их песни слушают миллионы поклонников, мечтая о воссоединении коллектива.

Дата и время: 30 сентября, начало в 19.00.

Место: ЛД «Алматы Арена», пр. Рыскулова.

Стоимость билетов: 1000 – 8000 тг.

Город гигантских фонтанов

В субботу состоится премьера суперсовременного проекта Московского цирка гигантских фонтанов. Впервые в Алматы будет представлена грандиозная программа под названием «Удивительный город». По словам организаторов, зрителей ждет чудо трансформации и нанотехнологий – на организацию программы затрачено более миллиона долларов. На одном манеже в едином танце фантазии сольются три стихии: земля, вода и огонь. Специально для этого под куполом цирка установлено 1000 тонн фонтанов и 25 тонн оборудования и единственный в мире манеж-трансформер. Высота фонтанов 18 метров. Артисты уверяют, это зрелище удивит даже самых искушенных. Шоу вдохновляет, шокирует и радует как взрослых, так и детей! Помимо этого необычные номера покажут животные. Ожидается выступление любимцев публики: бурых медведей, канадских волков, обезьян и кошек. А также захватывающие номера представят воздушные гимнасты, акробаты и иллюзионисты, лауреаты престижных международных фестивалей.

Дата: с 30 сентября в 16.00.

Место: Казахский государственный цирк (пр. Абая, 50).

Стоимость билетов: 4000 – 6000 тг.

Привет из Италии

Побывать в Италии, не выезжая из города, будет возможно в эту субботу на итальянском фестивале Viva Italia. Для гостей приготовлена разнообразная программа. Для детей и взрослых пройдут интереснейшие творческие мастер-классы и воркшопы, а также пробные уроки итальянского языка. Перед публикой выступят профессиональные музыканты, артисты и аниматоры. В рамках фестиваля состоится художественная выставка.

Также гостей ждет настоящий итальянский базар. На выставке-продаже можно выбрать вещи напрямую у итальянских производителей одежды и аксессуаров, украшений, косметики и парфюмерии, текстиля, предметов интерьера. Любители итальянской гастрономии тоже останутся довольны.

Кроме того, полезен фестиваль и для школьников старших классов. Учебные заведения презентуют программы с итальянским уклоном, расскажут об условиях обучения и возможностях поступления в зарубежные вузы.

Запечатлеть прекрасные моменты последнего сентябрьского дня можно будет на профессиональной фотосессии. Кроме того, все гости фестиваля смогут поучаствовать в лотерее и розыгрыше призов.

Дата и время:

30 сентября, начало в 12.00 (пр. Аль-Фараби, 140а).

Место: Villa Boutiques&Restaurants.

Вход свободный.

К «Золотому человеку»

В эту субботу Музей искусств имени Кастеева приглашает алматинцев на выездную экскурсию в Иссыкское ущелье «Золотой человек» – Курган Иссык». Мероприятие состоится в рамках программы академии искусств «Әсем әлем».

Однодневная экскурсия продлится с 9.00 до 17.00. Маршрут познавательного тура пройдет на комфортабельном автобусе. Во время поездки опытные гиды расскажут интересные факты о Семиречье, горах Заилийского Алатау, также ознакомят с экспозицией Государственного историко-культурного музея-заповедника «Иссык». В рамках тура гости посетят сакские могильники – иссыкские курганы. Кроме этого запланирован подъем к озеру Иссык и пикник. Организаторы просят участников быть в удобной одежде и обуви, а также взять с собой воду и перекус.

Дата и время: 30 сентября, выезд в 9.00.

Место: Музей имени Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

По вопросам регистрации заявок и приобретения билетов

обращаться в экскурсионный центр Музея Кастеева или по телефонам: 8-777-298-90-49, 394-57-15.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА