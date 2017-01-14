Мастер большого балета

Алматинские коллеги поздравляют именитого хореографа Юрия Григоровича с 90-летием

Григорович поставил на сцене ГАТОБ имени Абая два спектакля в своей хореографии – «Легенда о любви» Арифа Меликова и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

О том, как работалось с маэстро, нам рассказала руководитель балетной труппы ГАТОБ Гульжан Туткибаева.

– Это два знаковых хореографических произведения, театр, имеющий в репертуаре хотя бы одно из них, может этим гордиться, а у нас их два, – сказала руководитель балетной труппы.

Она напомнила, что хореографическая версия балета «Ромео и Джульетта» Григоровича – одна из самых ярких в мировой хореографии.

– Что же касается балета «Легенда о любви», то в мире есть только одна его версия, и это версия Григоровича.

Балетный мир осведомлен о гипертрофированной строгости Григоровича.

Так, недавно приезжавший в Алматы именитый артист балета Михаил Лавровский рассказывал, что когда он, будучи солистом Большого театра, пожаловался Григоровичу на непомерную загруженность в репертуаре, то мэтр в ответ сказал как отрезал: «Не справляешься – уходи». И после этого короткого разговора у солиста сразу же нашлись силы для дальнейшей работы.

Поэтому артисты ГАТОБ перед работой над спектаклями настраивали себя к работе с максимальной отдачей.

А началась эта работа со звонка Григоровича Гульжан Туткибаевой.

Он сделал реверанс в сторону ГАТОБ, отметив, что слышал прекрасные отзывы о балетной труппе ГАТОБ.

– Я ответила: «Да ну что вы!», но он меня прервал, расставив все точки над «i»: «Раз мне так сказали – значит, сказали, и другого быть не может!», – поделилась воспоминаниями Туткибаева.

В Алматы приехали ассистенты Григоровича.

– По характеру это разные люди, но всех их объединяет одно – настрой на волну Григоровича, они на зубок знают требования мастера и добиваются четкого выполнения задачи от артистов, – отметила руководитель балетной труппы ГАТОБ.

Между тем приближалась премьера спектакля «Легенда о любви», а Григорович все не приезжал.

В театре даже стали думать, что он не приедет и все сделают его ассистенты, но за две недели до премьеры Григорович и его супруга, ныне покойная балерина Наталья Бессмертнова, приехали в Алматы.

Григоровичу, как и положено главному постановщику, предстояло отшлифовать отрепетированное, свести все воедино.

– У него есть фраза: «в балете мелочей не бывает». Он работает исходя из этих соображений. Для него важна каждая деталь в сценографии, костюме, гриме, – отметила руководитель балетной труппы ГАТОБ.

Он требует полного подчинения от солистов, они должны быстро учиться понимать его с полуслова.

– Здесь Григорович бескомпромиссен, если какой-то артист его не устраивает, пусть даже это титулованные премьер или прима Большого театра, он требует заменить, и может вместо народного артиста дать главную партию начинающему артисту – если считает, что этот артист справится, – сказала Туткибаева.

– Первоначально не все в ГАТОБ были готовы к такому диктату, но Григорович не любит, когда с ним начинают спорить и возникает какое-то недопонимание. В этом случае артисту придется покинуть репетиционный зал, – рассказала о методах работы Григоровича Гульжан Туткибаева.

Поэтому балетной труппе пришлось закусить удила и работать до седьмого пота.

– Сначала это вызывает отторжение, но затем, в процессе работы, артисту начинает нравиться такой подход, ведь он помогает достичь очень высокого качества исполнения, – сказала Туткибаева.

Руководитель балетной труппы подчеркнула, что для нее работа с Григоровичем над двумя спектаклями стала хорошей школой.

– Григорович возглавлял экзаменационную комиссию, когда я оканчивала Московское хореографическое училище, в моем дипломе стоит его подпись. Но сейчас я уже училась у него не как артист балета, а как хореограф, и эта школа была великолепной, – особо отметила она.

Гульжан Туткибаева подчеркнула, что с Юрием Григоровичем очень приятно общаться и вне репетиций.

– Это человек больших знаний, он остроумен, любит рассказывать байки об именитых деятелях балета, – отметила она, добавив, что в людях мэтр хореографии помимо профессионализма ценит честность.



Юрий КАШТЕЛЮК