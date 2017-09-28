Математика вдохновения

Аружан Аманбаевой всего 16 лет

Юная ученица известной казахстанской художницы Гульжамал Тагеновой представила свои работы на персональной выставке.

Аружан Аманбаевой всего 16 лет, однако эта хрупкая девушка четко знает, чего именно хочет и как этого добиться. К своей персональной выставке она долго и упорно шла много лет. Еще будучи совсем малышкой, она увлеклась рисованием и постепенно совершенствовала свое мастерство. Учась в начальной школе, посещала изостудию, где с большим энтузиазмом постигала азы изобразительного искусства. Участвовала в различных конкурсах, занимая призовые места. Став немного старше, талантливая девчушка захотела заниматься с персональным педагогом. Стремления Аружан поддерживала ее мама. И вот вместе они однажды пришли на выставку казахстанских художников, где Аружан сразу выделила работы Гульжамал Тагеновой и сказала, что хочет учиться именно у нее. С тех пор прошло несколько лет, и сегодня в Центральном выставочном зале можно увидеть результат занятий. В экспозиции представлено около тридцати работ. В основном это портреты и пейзажи. Наставница гордится своей ученицей.

– Помню, как Аружан впервые пришла в мою студию, – рассказывает Гульжамал Тагенова. – Едва переступив порог, девочка заявила, что хочет писать маслом. Мне понравилась такая целеустремленность, и я согласилась с ней заниматься, хотя вообще-то редко беру учеников. Аружан – девочка очень талантливая, усидчивая и при этом самостоятельная. Не любит, когда много вмешиваются в ее работу. Да я и сама за то чтобы мои ученики постигали все без особых подсказок с моей стороны. Я вмешиваюсь в их работу, только если вижу, что это действительно нужно.

Впрочем, влияние творчества Гульжамал Тагеновой на работы юной Аружан очень хорошо видно. Искусствоведы отмечают, что девушка может хорошо чувствовать цвет и с его помощью передавать эмоции. Ее картины наполнены светом и дарят хорошее настроение.

– Натюрморты привлекают правильной компоновкой, а цветовая гамма помогает почувствовать настроение живописного произведения, – говорит куратор выставки Алтынжан Хожамуратова. – Например, натюрморт с чайником напоминает вечернюю трапезу, когда солнце заходит и, возвращаясь домой, видишь этот уютный уголок, где встречаешься с родными за ароматным чаем, или натюрморт с самоваром, где перед нами открывается прелестная панорама жайляу с юртой. Убранство внутри впечатляет теплым колоритом, который создает атмосферу праздника. Это и домбра на сундуке на заднем плане, и горячие баурсаки с пиалой кумыса впереди.

Искусствовед отмечает, что творчество юной художницы интересно и слегка наивно в хорошем смысле этого слова. При этом сама Аружан хоть и занимается изобразительным искусством профессионально и с большим желанием, все же считает это своим увлечением, а будущее хочет связать с точными науками, а именно с математикой.

– Учиться планирую в США. Сейчас усиленно готовлюсь к поступлению, участвую в различных олимпиадах по математике, – говорит девушка. – При этом продолжаю заниматься с Гульжамал Тагеновой, пишу картины для души. Творчество очень помогает мне.

Персональная выставка Аружан Аманбаевой продлится до 6 октября. Посетить ее можно в любой день, кроме понедельника, с 10.00 до 19.00.

Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлены организаторами