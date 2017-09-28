Математика вдохновения

Юная ученица известной казахстанской художницы Гульжамал Тагеновой представила свои работы на персональной выставке.
Аружан Аманбаевой всего 16 лет, однако эта хрупкая девушка четко знает, чего именно хочет и как этого добиться. К своей персональной выставке она долго и упорно шла много лет. Еще будучи совсем малышкой, она увлеклась рисованием и постепенно совершенствовала свое мастерство. Учась в начальной школе, посещала изостудию, где с большим энтузиазмом постигала азы изобразительного искусства. Участвовала в различных конкурсах, занимая призовые места. Став немного старше, талантливая девчушка захотела заниматься с персональным педагогом. Стремления Аружан поддерживала ее мама. И вот вместе они однажды пришли на выставку казахстанских художников, где Аружан сразу выделила работы Гульжамал Тагеновой и сказала, что хочет учиться именно у нее. С тех пор прошло несколько лет, и сегодня в Центральном выставочном зале можно увидеть результат занятий. В экспозиции представлено около тридцати работ. В основном это портреты и пейзажи. Наставница гордится своей ученицей.
– Помню, как Аружан впервые пришла в мою студию, – рассказывает Гульжамал Тагенова. – Едва переступив порог, девочка заявила, что хочет писать маслом. Мне понравилась такая целеустремленность, и я согласилась с ней заниматься, хотя вообще-то редко беру учеников. Аружан – девочка очень талантливая, усидчивая и при этом самостоятельная. Не любит, когда много вмешиваются в ее работу. Да я и сама за то чтобы мои ученики постигали все без особых подсказок с моей стороны. Я вмешиваюсь в их работу, только если вижу, что это действительно нужно.
Впрочем, влияние творчества Гульжамал Тагеновой на работы юной Аружан очень хорошо видно. Искусствоведы отмечают, что девушка может хорошо чувствовать цвет и с его помощью передавать эмоции. Ее картины наполнены светом и дарят хорошее настроение.
– Натюрморты привлекают правильной компоновкой, а цветовая гамма помогает почувствовать настроение живописного произведения, – говорит куратор выставки Алтынжан Хожамуратова. – Например, натюрморт с чайником напоминает вечернюю трапезу, когда солнце заходит и, возвращаясь домой, видишь этот уютный уголок, где встречаешься с родными за ароматным чаем, или натюрморт с самоваром, где перед нами открывается прелестная панорама жайляу с юртой. Убранство внутри впечатляет теплым колоритом, который создает атмосферу праздника. Это и домбра на сундуке на заднем плане, и горячие баурсаки с пиалой кумыса впереди.
Искусствовед отмечает, что творчество юной художницы интересно и слегка наивно в хорошем смысле этого слова. При этом сама Аружан хоть и занимается изобразительным искусством профессионально и с большим желанием, все же считает это своим увлечением, а будущее хочет связать с точными науками, а именно с математикой.
– Учиться планирую в США. Сейчас усиленно готовлюсь к поступлению, участвую в различных олимпиадах по математике, – говорит девушка. – При этом продолжаю заниматься с Гульжамал Тагеновой, пишу картины для души. Творчество очень помогает мне.
Персональная выставка Аружан Аманбаевой продлится до 6 октября. Посетить ее можно в любой день, кроме понедельника, с 10.00 до 19.00.
Елена СОКОЛОВА
Фото предоставлены организаторами