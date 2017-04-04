Мечта всеми красками

Юные художники Алматы присоединились к творчеству 700 тысяч детей мира

Все работы созданы в рамках международного фестиваля детского творчества Mitsubishi Asian Children’s Enikki Fest. Он проходит с 1990 года, продвигая программы ЮНЕСКО в области культуры и образования. Казахстан присоединился к проекту с 2008 года, с тех пор этот фестиваль проходит в Алматы ежегодно. Его цель – установление и сохранение межкультурного взаимопонимания посредством детского творчества. Традиционно проект вызывает большой интерес, заявки на участие поступают из разных стран мира. За многие годы в конкурсе приняли участие около 700 тысяч детей из 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



В преддверии запуска нового этапа проекта организаторы решили провести выставку работ победителей проекта в период за 2015–2016 годы. Это картины ребят из Бутана, Вьетнама, Индии, Малайзии, Сингапура и других стран. Увидеть их можно в Центральном государственном музее РК. В экспозиции также представлены произведения восьми финалистов проекта из Казахстана.

Тематика работ самая разная, и это неудивительно, ведь у каждого юного участника свои мечты и представления о счастье. Так, десятилетняя алматинка Амина Азиева в своем конкурсном проекте с помощью рисунков рассказала о том, что сейчас пытается найти свое предназначение в жизни и когда отыщет ответ на этот вопрос – в этом и будет заключаться счастье.

– Я пытаюсь найти себя в рисовании, выплескивая на бумагу все мысли и чувства. В творчестве для меня заключается счастье, – говорит девочка.

Еще один участник конкурса из Алматы, 12-летний Дмитрий Лоташ, запечатлел, как в городе отмечают праздники. А в мини-эссе мальчик рассказал, за что он любит мегаполис.

– Я сразу решил, что посвящу свой конкурсный проект именно Алматы, ведь с ним связаны мои самые яркие воспоминания, – говорит Дима. – Здесь живут мои друзья, с которыми я провожу свободное время, еще я хожу в художественную школу.

Выставка детских работ продлится до 14 апреля.



Елена СОКОЛОВА