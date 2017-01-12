Миллиметры позитива

60 лет назад алматинцы получили техническую возможность стать “сами себе режиссерами”

Ради исторической точности нужно отметить, что первые любительские киноаппараты в СССР появились в 1941 году. Они были рассчитаны на профессио­нальную 35-миллиметровую пленку. Однако война помешала поставить эту продукцию на конвейер.

Проект возобновился уже в послевоенное время. Начало массового выпуска кинокамер в конце 1950-х пришлось к месту. Благосостояние граждан стало расти, появилось время и для хобби.

В Алма-Ате можно было заметить людей с компактной кинокамерой, снимающих свадьбы, другие семейные торжества. Но были любители, которые пошли дальше и стали снимать реальное кино, с сюжетом.

Казахстанское движение кинолюбителей было массовым. Киносекция при клубе, созданная в 1967 году, насчитывала порядка 350 человек.

– Позитивные кинопленки выпускались шириной 8 мм и 16 мм, большинство любителей предпочитали последний формат, он был более практичным, в частности, пленка не так быстро рвалась, – вспоминает президент фотоклуба «Медео» Валерий Коренчук.

Любительские киносъемочные аппараты выпус­кались Казанским оптико-механическим заводом, Ленинградским оптико-механическим объединением (ЛОМО), Красногорским механическим заводом и Киевским заводом автоматики им. Г. И. Петровского. В конце 1950-х – начале 1960-х годов их стали производить и на Московском патефонном заводе.

Первое время в продаже были камеры с пружинным затвором, они заводились как часы или как детская заводная игрушка, но уже в 1970-е появились аппараты на батарейках.

Казахстанское сообщество кинолюбителей, костяк которого составляли алмаатинцы, считалось одним из сильнейших в СССР. Не случайно передача Центрального телевидения «Кинообъектив» несколько выпусков посвятила алма-атинскому клубу «Медео».

Наши кинолюбители были настоящими изобретателями, они наклеивали на перфорацию кинопленки магнитную ленту с записью текста, сами собирали звуковое оборудование, при этом синхронизация звука и картинки была вполне удовлетворительной.

Этот энтузиазм оправдывал себя – 40 казахстанцев стали лауреатами любительских кино­смотров.

Сюжеты фильмов были оригинальными. Именитый кинорежиссер Григорий Рошаль, который, кстати, в годы ВОВ снимал кино в Алма-Ате, в 1957 году возглавил Всесоюзную комиссию по работе с кинолюбителями при правлении Союза кинематографистов СССР.

Он говорил, что завидует кинолюбителям – они могут снимать без цензуры. В этом, по мнению мэтра кино, и заключался секрет высокого уровня работ.

В письме «Вечерке» алматинец Бекежан вспоминает, как в юности снимал любительское кино на пленку 8 мм, а потом, собрав дома друзей, вынимал из кладовки кинопроектор. Выключался свет, на стену проецировалось изображение.

– Друзья смотрели эти пятиминутные ленты с удовольствием, ведь на экране были они. Звучали восторженные возгласы: «Это же Вовка! А вон Берик – посмотрите, вот это да!»

Бекежан никогда не пропускал телевизионную передачу «Кинообъектив».

– В одном из выпусков показали пятиминутный фильм, который меня очень тронул. А сюжет был таков. Маленький мальчик играет перед телевизором с пластмассовыми танками, катюшами. А диктор сообщает, что Советский Союз требует заморозить гонку вооружений. Мама мальчика услышала, как хлопнула дверь холодильника. Она прибежала на кухню и увидела, что мальчик спрятал в морозильник все свои игрушки... К большому сожалению, я не помню имени автора, но сюжет фильма был шикарным, – отметил наш читатель.

Движение кинолюбителей прекратилось с наступлением эры видеосъемки.

Но его участники до сих пор хранят добрые воспоминания о том времени, когда они снимали свое кино.

Юрий КАШТЕЛЮК