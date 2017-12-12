Мир её музыки

В Алматы проходят творческие вечера, посвященные Газизе Жубановой

Накануне концертные программы состоялись в ГАТОБ имени Абая и в Национальной академии искусств имени Жургенова. В ходе творческих вечеров ученики и последователи поделились воспоминаниями о композиторе.

Ректор Каз НАИ, заслуженный деятель РК Бибигуль Нусипжанова подчеркнула, что вклад народной артистки СССР Газизы Жубановой в искусство страны огромен.

– Она вывела композиторскую школу на новый уровень, гармонично соединив в своих произведениях классику с народным искусством. Ее музыка глубока, эмоциональна, это большое искусство, – сказала она.

При этом ректор добавила, что Газиза Жубанова, как настоящий творческий человек, была талантлива во всем.

– У ее дарования много направлений, она была успешным педагогом, видным общественным деятелем, – особо отметила Бибигуль Нусипжанова.

Тему музыкального дарования композитора продолжил ее сын и коллега Алиби Мамбетов.

– Газиза Ахметовна как представитель Московской школы композиции музыки обращалась с фольклорным материалом прежде всего как с мощным и неиссякаемым источником вдохновения, – подчеркнул он, добавив, что Газизе Жубановой было присуще постоянное ощущение новизны.

«Если ты всегда устремлен вперед, чтобы не повторяться, если у тебя богатая душа – только тогда ты сможешь отважиться заняться творчеством», – привел слова Гализы Жубановой Алиби Мамбетов.

В ходе вечеров в ГАТОБ и в академии искусств были процитированы высказывания именитых коллег Жубановой о ее творчестве.

Дмитрий Шостакович отмечал смелость исканий Жубановой.

«Газиза Жубанова не боится выйти за рамки принятой народности и делает это понятие все более широким», – высказывал он свое профессиональное суждение.

А Михаил Ульянов, делясь впечатлениями от музыки Жубановой, говорил, что ее произведения напоминают яркий и глубокий по содержанию спектакль.

«В ее музыке столько страсти, столько экспрессии, столько конфликта, неразрешимых проблем...» – отмечал именитый актер.

Вспоминая Газизу Жубанову, Алиби Мамбетов рассказал, что сочинять музыку она мечтала с детства. Газиза Жубанова часто рассказывала один эпизод. Как-то в седьмом классе дети получили задание – написать сочинение на тему «Кем я хочу быть». И Газиза Ахметовна вывела аккуратным почерком – «буду композитором». Тогда по итогам этого сочинения она оказалась единственным ребенком, чьей мечтой было сочинять музыку. Мальчишки – одноклассники Газизы отнеслись к этому с недоверием. Они подошли к девочке на перемене и спросили: «Как же ты хочешь стать композитором, если это мужская профессия?» На что она невозмутимо ответила: «А я все равно буду композитором». И на это были все основания. Она усердно занималась в музыкальной школе и уже сочинила две музыкальные пьесы. А рождались произведения следующим образом: когда папы, известного композитора Ахмета Жубанова, не было дома, она надевала его пижаму, в которой сразу же утопала, садилась за отцовский рояль и сочиняла.

«Папину пижаму я долго хранила. Мои композиторские опыты он всегда поощрял», – писала Газиза Ахметовна в своей книге «Мир мой – музыка».

Алиби Мамбетов подчеркнул, что Газиза Жубанова в своем творчестве откликалась на процессы, происходящие в стране и мире.

После взрыва ядерного реактора в Чернобыле Газиза Жубанова написала ораторию под названием «Человек, возлюби человека» на стихи разных поэтов.

Жизнь и творчество Жубановой невозможно представить без ее супруга, театрального и кинорежиссера, народного артиста СССР Азербайжана Мамбетова.

Алиби Мамбетов отметил, что они были разные, но в то же время дополняли друг друга, относились друг к другу трепетно. Она писала музыку к его спектаклям, а он работал над постановками ее крупномасштабных музыкальных полотен на театральной сцене.

В ходе творческих вечеров прозвучали произведения Газизы Жубановой.

К слову, жанровый спектр творчества композитора многообразен. Ею созданы три оперы, четыре балета, три симфонии, три концерта, шесть ораторий, пять кантат, свыше 30 произведений камерной музыки, песенные и хоровые сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам. Большинству из этих опусов присуща философская глубина и поэтическое осмысление мира.



Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА