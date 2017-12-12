Миру о Казахстане

Живописные ландшафты и уникальные природные объекты Казахстана показали в Индии

Выставка работ казахстанских фотографов прошла в Дели. Организовали ее представители Фонда Первого Президента РК, приурочив событие к празднованию Дня Независимости Казахстана. Экспозицию разместили в павильоне The Imperial на территории исторического комплекса Кутб-Минар. В зале разместили 40 лучших работ фотопроекта «Неизвестный Казахстан». Всего же он включает в себя 3000 живописных фотографий разных природных уголков Казахстана. Авторы проекта задались целью пробудить в людях любовь и уважение к родным просторам, а также продемонстрировать красоты Казахстана жителям других стран. Так, с 2012 года на аналогичных выставках с неизведанными уголками и богатой природой нашей страны познакомились жители Азербайджана, Венгрии, Грузии, Китая, Нью-Йорка, России, Франции и Южной Кореи.

– Выставка фотораброт – это очень важное событие. Благодаря выставке жителям и гостям Индии представилась возможность увидеть красоту и величие нашей страны, – сказал посол Казахстана в Индии Булат Сарсенбаев.

Кстати, Казахстан – первая страна, которая провела экспозицию в Кутб-Минар. До этого в знаменитом комплексе исторических памятников разных эпох ничего подобного не было. Выставка вызвала большой интерес. За два дня ее посетили более 50 000 иностранных туристов и жителей Индии.

– Символично, что выставка, цель которой – привлечение внимания зарубежного зрителя к Казахстану как к стране с богатой природой, живописными просторами и древними легендами, проводится в канун празднования Дня Независимости нашей страны. Мы абсолютно уверены, что жители Индии благодаря данному фотопроекту откроют для себя нашу страну по-новому. Это один из самых ярких проектов Фонда Первого Президента Республики Казахстан. Куда бы мы с ним ни приезжали, это всегда полные залы гостей с горящими глазами, – добавил заместитель исполнительного директора фонда, директор представительства организации в Алматы Сергей Тохтаров.



Леля ВЕРЕСОВА

Фото предоставлены организаторами проекта