Государственный музей им. А. Кастеева присоединится к выставке работ Николая Рериха на ЕХРО-2017

Экспозиция будет называться «В поисках Шамбалы: шедевры из нью-йоркского музея Николая Рериха». Она откроется 14 июня в Национальном музее Астаны и пройдет в рамках культурной программы ЕХРО. Выставку организовал Музей Николая Рериха из Нью-Йорка. На ней будет представлено 37 работ, созданных художником в юношеском возрасте, а также в 1920–1940-х годах. Кастеевка внесет свой в клад в экспозицию. ГМИ представит две живописные и две графические работы из своих фондов: «Половецкий стан» (1914), «Великанша Кримгерд» (1915), «Зловещие» (1901), «Мехески – лунный народ» (1915).

Картины отражают мировоззрение именитого живописца, философа и археолога Николая Рериха, который много путешествовал по Центральной Азии. Он изучал маршруты Великого шелкового пути. Весной 1926 года экспедиция Рерихов оказалась в Восточном Казахстане в районе озера Зайсан. Далее она проследовала через Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар до Омска.

Николай Рерих понимал глубокое значение караванных путей для распространения культурных и духовных ценностей.

– Семья Рерихов прошла значительную часть Шелкового пути, их наблюдения очень ценны для обмена миротворческими культурными идеями, отметила руководитель центра менеджмента и внешних связей музея Клара Исабаева.

Выставка проводится по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, при официальной поддержке Миссии Республики Казахстан в ООН и Посольств США в Казахстане. В рамках выставки

15 июня запланирована международная научно-практическая конференция «Динамичная модель культуры: Казахстан и мировое сообщество».

От Музея им. А. Кастеева в открытии выставки и конференции примут участие директор, профессор Гульмира Шалабаева, заместитель директора по выставочной деятельности и внешним связям Анжелика Акилбекова, искусствоведы Галина Сырлыбаева и Гульнар Акишева.



Юрий ЮРОВ

Фото работ предоставлено ГМИ им. А. Кастеева