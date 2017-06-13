Экспозиция будет называться «В поисках Шамбалы: шедевры из нью-йоркского музея Николая Рериха». Она откроется 14 июня в Национальном музее Астаны и пройдет в рамках культурной программы ЕХРО. Выставку организовал Музей Николая Рериха из Нью-Йорка. На ней будет представлено 37 работ, созданных художником в юношеском возрасте, а также в 1920–1940-х годах. Кастеевка внесет свой в клад в экспозицию. ГМИ представит две живописные и две графические работы из своих фондов: «Половецкий стан» (1914), «Великанша Кримгерд» (1915), «Зловещие» (1901), «Мехески – лунный народ» (1915).
Картины отражают мировоззрение именитого живописца, философа и археолога Николая Рериха, который много путешествовал по Центральной Азии. Он изучал маршруты Великого шелкового пути. Весной 1926 года экспедиция Рерихов оказалась в Восточном Казахстане в районе озера Зайсан. Далее она проследовала через Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар до Омска.
Николай Рерих понимал глубокое значение караванных путей для распространения культурных и духовных ценностей.
– Семья Рерихов прошла значительную часть Шелкового пути, их наблюдения очень ценны для обмена миротворческими культурными идеями, отметила руководитель центра менеджмента и внешних связей музея Клара Исабаева.
Выставка проводится по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, при официальной поддержке Миссии Республики Казахстан в ООН и Посольств США в Казахстане. В рамках выставки
15 июня запланирована международная научно-практическая конференция «Динамичная модель культуры: Казахстан и мировое сообщество».
От Музея им. А. Кастеева в открытии выставки и конференции примут участие директор, профессор Гульмира Шалабаева, заместитель директора по выставочной деятельности и внешним связям Анжелика Акилбекова, искусствоведы Галина Сырлыбаева и Гульнар Акишева.
Юрий ЮРОВ
Фото работ предоставлено ГМИ им. А. Кастеева