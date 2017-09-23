Мольер по-алматински

Премьера спектакля «Лекарь поневоле»

В театре «Жас сахна» состоялась премьера спектакля «Лекарь поневоле».

В основе постановки пьеса Жана Батиста Мольера, в которой очень тесно переплетаются любовь, коварство, недоразумения и женская месть. История начинается со ссоры молодой семейной пары. Последствия невинной стычки между супругами самые непредсказуемые. Желая отмстить супругу, жена выдает его за лекаря, способного избавить дочь одного богатого человека от немоты. На самом же деле он простой дворник и вовсе не обладает медицинскими знаниями. Тем не менее с появлением молодого человека в богатой семье жизнь в доме меняется и без всяких лекарств. К тому же недугом, которым страдает любимая доченька, оказывается любовь. Вот только строгий отец совсем не одобряет выбор дочери…

Появление самозваного доктора в доме обнажает все проблемы и тайны. Таким образом, не обладающему специальными знаниями псевдолекарю все же удается излечить не только дочь, но и прочих домочадцев. Он невольно помогает им раскрыть сердца и стать более терпимыми друг к другу.

В театре «Жас сахна» спектакль по пьесе Мольера поставил заслуженный деятель искусств Республики Таджикистан, обладатель премии Кирилла Лаврова Барзу Абдразаков.

– Произведения Жана Батиста Мольера очень сложны, хоть сначала так может и не показаться, поэтому с ними интересно работать, – говорит он. – При всей простоте изложения истории играть героев пьесы невероятно сложно, потому что под внешнюю ткань комедии почти всегда подкладывается трагический взгляд автора на жизнь. И «Лекарь поневоле» не исключение.

Более того, с этой историей все еще сложнее, потому что все в ней – фарс и обман. Каждый персонаж стремится обвести другого вокруг пальца ради какой-то собственной выгоды. Именно это и делает пьесу, написанную столетия назад, актуальной и сегодня. Сюжет то и дело ставит героев в нелепые, а порой и очень смешные ситуации, заставляя выпутываться из них. При этом каждый образ очень колоритный, что актерам удалось передать в полной мере. Главную роль, того самого лекаря поневоле Сганареля, сыграл Данияр Арипов. Его супругу Мартину, придумавшую для мужа оригинальную месть, сыграла Тогжан Тоханова. В Люсинду же, девушку с независимым характером, готовую вступить в борьбу за любовь со своим вздорным папашей, перевоплотилась Нургуль Алпысбаева. Также в спектакле заняты Виталий Куприянов, Айгерим Мустафа, Вахид Изимов и многие другие.

Такой большой актерский состав – отличительная особенность спектакля «Лекарь поневоле», который можно увидеть в театре «Жас сахна». Многие режиссеры, поставившие этот спектакль в других странах, предпочитали задействовать минимум артистов. Например, в постановке Константина Райкина, премьера которой состоялась в театре «Сатирикон» в июне 2016 года, были заняты всего три актера, которые мастерски перевоплощались в разных персонажей по мере развития действия на сцене.

Актуальность спектакля не вызывает сомнений. История о непростых взаимоотношениях людей будет актуальна всегда. Правда, в театре «Жас сахна» ее попытались немного осовременить, но, пожалуй, переборщили с пошловатыми сценами. При этом актеры на сцене немного переигрывали, но это был специальный ход, чтобы подчеркнуть, что все происходящее – фарс.

Ближайший показ спектакля «Лекарь поневоле» состоится завтра в театре «Жас сахна». Начало в 18.00. Стоимость билетов 3000 тенге.



Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА