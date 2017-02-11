«Музей разбитых сердец»

Под таким названием в Алматы состоялась презентация уникального проекта

Здесь представлены истории и экспонаты жителей нашего города, которые, столкнувшись с проблемами в личной жизни, решили поделиться с окружающими.

«Музей» надеется стать еще одной достопримечательностью Алматы. Это одновременно творческий и социальный проект.

– Мы изобрели некое живое существо, – говорит организатор музея Ольга Актаева. – Экспонаты музея будут постоянно обноаляться. Мы собрали откровения известных людей и простых алматинцев. Я думала, что на выставке будут только женские истории, но, оказывается, у нас не меньше и мужчин. Так что, увы, сердца рвутся у всех. Наша задача была показать людям, что нужно бережно относиться к своим и чужим чувствам, особенно тех людей, кого любишь ты и которые любят тебя. И цель нашего музея в том, чтобы призвать нас всех быть бережнее друг к другу.

Подобный музей есть в Загребе. А вообще таких музеев в мире шесть. Мы седьмой. Идеи в них примерно одинаковые, в некоторых через экспонаты рассказываются истории мести. Вот и у нас один из предметов – ванная, в которой лежат испорченные вещи. Это яркая иллюстрация из истории, одной известной журналистки. Девушка встречалась с внуком известного в Алматы человека, который был категорически против их брака. Но парень был ослеплен своими чувствами и никак не хотел прислушаться к советам родственника. Тогда дедушка решил пойти на хитрость и подарил внуку огромную квартиру в центре города, обещав отдать ключи только в том случае, если тот найдет себе достойную невесту. И парень решил порвать со своей прежней подругой, предложив ей устроить прощальную вечеринку. После романтического вечера наша героиня наполнила ванную подарками, которые ей подарил возлюбленный, и вылила на них остатки ужина, краски и оставила на зеркале надпись: «Счастья тебе, любимый!». С тех пор они больше никогда не виделись. Я думаю, что подобные истории многому учат.

По словам Ольги, в ходе создания музея выяснилось, что людям оказалось интересно не только слушать чужие истории, но, важнее, задуматься, правильно ли они поступали в подобных ситуациях, а возможно, истории «Музея разбитых сердец» для кого-то это станет «прививкой» от глупых и жестоких поступков.

В коллекции есть и другие удивительные экспонаты. Среди них картина, которую художница «надела» на голову неверному возлюбленному, туфелька с оторванным каблуком невесты, уличившей жениха в неверности, или горсть таблеток, которые девушка выпила, попытавшись свести счеты с жизнью.

Но в музее размещаются не только экспонаты «разбитых сердец». Он оборудован кинозалом, где можно посмотреть записанные на видео истории. Посетители смогут пройти квесты, ответив на вопросы которых можно понять, относитесь ли вы к категории разбивателей сердец или жертвы. Также можно написать свою историю и опустить в специальную коробку. Здесь известные психологи проведут семинары на темы, касающиеся взаимоотношений людей и границ, которые мы не должны переходить.

Музей расположен в филиале Музея им. Кастеева (ул. Желтоксан, 137, угол ул. Жамбыла). Его официальное открытие состоится в День влюбленных, 14 февраля, в 18.00.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА