Музыка их связала

Народная артистка РК, пианистка Жания Аубакирова выступила с французским квартетом Volta

Вечер камерной музыки прошел в большом концертном зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Полный зал встретил музыкантов аплодисментами. В числе почетных гостей был генеральный консул Франции в Алматы Патрик Ренар. Он приветствовал собравших и выступил с речью, подчеркнув, что подобные культурные события укрепляют дружеские отношения Франции и Казахстана.

– Этот концерт приурочен к 25-летию казахстанско-французских дипломатических отношений. Уверен, дружба наших государств будет и дальше крепнуть. Желаю всем приятного вечера, – сказал он.

Программа концерта была сложной и яркой. В первом отделении в исполнении квартета Volta прозвучали соль-мажорный квартет Моцарта «Миланский» и «Квартет» Клода Дебюсси, опус 10, соль-минор.

Кульминацией второго отделения музыкального вечера стал квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа-минор Сезара Франка в исполнении выдающейся казахстанской пианистки Жании Аубакировой и квартета Volta.

Леля ВЕРЕСОВА