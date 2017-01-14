Музыка из Поднебесной

В Алматы впервые выступил Национальный оркестр китайской провинции Гуандун

Музыканты из Поднебесной выступили в большом концертном зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Значимое в культурной жизни нашего города событие приурочено к 25-летию дипломатических отношений Китая и Казахстана.

– Уверен, что в дальнейшем дружба наших стран будет только крепнуть. Наш концерт – это уникальный культурнрый проект. Мы рады представить его в вашем солнечном и гостеприимном городе, – сказал заместитель генерального консула Китайской Народной Республики в Алматы Миао Хонгбо.

Всего Национальный оркестр китайской провинции Гуандун насчитывает 75 музыкантов, в наш мегаполис приехали 38 из них во главе с руководителем оркестра Ву Зоуху и главным дирижером Чонг Ли. Гости вечера смогли услышать, как звучат такие национальные инструменты Поднебесной, как флейта джужи, двухструнная скрипка арху и имеющий двухтысячелетнюю историю напоминающий лютню пипа.

В начале вечера с приветсвенными словами к собравшимися обратились заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев и генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй.

Во время концерта оркестр исполнял различные мелодии, однако в каждой из них была заключена история, которая позволяет глубже понять богатейшую и разнообразную культуру Китая. В частности, зрители услышали такие произведения, как «Ритм деревни», «Цветение в окне», «Песенные восхваления хорошему урожаю», «Дом летающих ножей» и так далее.

– Наш оркестр создан в 1949 году. Сегодня это профессиональтный коллектив, главная задача которого пропогандировать народное искусство, – говорит Ву Зоуху. – Мы очень много гастролируем. Выступали с концертами в двадцати странах мира. Очень рады, что наконец-то приехали и в Алматы.

Примечательно, что в рамках концерта прозвучали и казахские мелодии, что говорит о дружбе между народами.

В скором времни сотрудничество двух стран в сфере культуры станет еще более тесным.

– Совсем недавно наш вуз посетила делегация, состоящая из представителей разных музыкальных высших учебных заведений Китая. Они ознакомились с консерваторией, студентами и преподавателями. В будущем мы вместе с музыковедами из Поднебесной планируем работать над научными проектами, – пояснила проректор по научной работе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Раушан Джуманиязова.



Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА