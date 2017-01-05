На три дня в MadaKAZcar

На ледовой арене «Халык арена » состоится представление сказки на льду MadaKAZcar

Шестого, седьмого и восьмого января на ледовой арене «Халык арена » состоится представление сказки на льду MadaKAZcar.

Захватывающее шоу создано по мотивам диснеевского мультфильма «Мадагаскар» при поддержке акимата города Алматы и дирекции спортивных сооружений. Героев исполняют спортсмены – члены сборной команды по фигурному катанию города Алматы в возрасте от 7 до 18 лет.

Театральная постановка с использованием мультимедийного светового, звукового шоу, 3D-костюмами и красочного фейерверка перенесет вас в мир сказки. Финальную песню специально для зрителей в живом звуке исполнят победители телевизионного шоу «Жанды Дауыс» группа «АЛАУ».

Проект создан с целью популяризации фигурного катания, привлечения детей к спорту и пропаганды здорового образа жизни.

Начало представления в 12.00, 15.00, 18.00.

Место проведения: «Халык арена» (г. Алматы, Кульджинский тракт, 2).

Билеты можно приобрести на сайте Olympic-ice.kz (с бесплатной доставкой по городу), на kassir.kz (онлайн-покупка), в кассах Дворца Республики, Дворца спорта имени Балуана Шолака и в магазине «УЮТ» на ул. Розыбакиева, 281 (выше ТРЦ «Мега»).

Бахыт АМАНОВ