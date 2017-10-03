На все руки мастера

На базе круглогодичного лагеря Дворца школьников Алматы «Өрнек» состоялась Республиканская выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына».

– Задача выставки – создать условия для развития творческих способностей детей, приобщить их к духовно-нравственным и культурным ценностям, способствовать приумножению культурно-исторического наследия страны, – отметили организаторы мероприятия. – Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным творчеством происходит обогащение души ребенка, ему прививается любовь к родному краю. Искусство народных мастеров помогает раскрывать для детей мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.

В нынешнем мероприятии приняли участие 128 учеников общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования в возрасте 11–17 лет. Они представили работы, выполненные в различных жанрах, техниках и материалах. Так, девочки блеснули талантами в вышивке, создании гобеленов, декоративной игрушки, изделий из кожи и бисера, вязании, кружевоплетении. Мальчишкам же больше удалась художественная обработка стекла и ювелирные изделия, изготовление народных игрушек, скульптур, малых форм из глины, соломы, текстиля, дерева.

Примечательно, что все представленные работы ребят заняли призовые места на областных, городских выставках детского творчества в Астане и Алматы. Так, во время нынешней выставки-конкурса в номинации «Изготовление текстиля» первое место заняла Балауса Дүйсенғали из Кызылорды, в номинации «Художественная обработка дерева, кости» победила Дарина Кусанбаева из Мангистауской области. В художественной обработке металла лидировал Орынбасар Жеңісов, который приехал из Актюбинской области. В номинации «Изготовление народных игрушек» первым стал Диас Әбдіқани из Кызылординской области.

Победители получили дипломы и ценные подарки. А всем участникам были вручены сертификаты.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ