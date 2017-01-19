На все сто

В Алматы открывается выставка современного искусства «Я – свидетель настоящего»

Выставка пройдет в Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации. На ней будут представлены работы авторов, принявших участие в конкурсе «100 х 100», где каждый художник показал свой творческий потенциал, свое понимание важного, истинного и прекрасного.

Организатором мероприятия является Союз молодых художников РК при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, акимата города Алматы и Союза художников РК.

«Я – свидетель настоящего» иначе может звучать как «человек в настоящем времени». И такое прочтение дало право одним художникам оглядеться вокруг, чтобы увидеть сюжеты жизни ближнего круга: семья, друзья, природа за окном. А другим – заглянуть внутрь своего я, где обитают мысли и чувства не только о себе, но и о сути бытия, о месте человека в мире и пространстве истории.

Уникальность этой выставки в том, что все представленные работы имеют размер 100 х 100 см и выполнены в юбилейный год Независимости – 2016-й. На выставке планируется представить все жанры изобразительного искусства – это живопись, графика, скульптура, инсталляция и т.д.

Заданный формат композиции поставил всех художников в равные условия и усложнил задачу: какие бы сюжеты они ни избрали, созданный образ будет «интонирован» квадратом, который, как известно, является символом устойчивого мира.

Торжественное открытие вы-

ставки состоится 18 января, в 16.00, в выставочном зале Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации по адресу: г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10.

Продлится до 31 января. Вход свободный.