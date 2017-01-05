05 января 2017 Как отдыхать 114

Назад в будущее

Каким в 1960 году видели 2017 год

Пользователь "ВКонтакте" Сергей Поздняков опубликовал оцифрованный им диафильм-"предсказание", в котором авторы показали, каким должен быть 2017 год по версии гражданина СССР, живущего в 1960 году.
 
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Полностью посмотреть диафильм вы можете в нашей фотогалерее
 