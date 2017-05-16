Не от мира сего

Любителей искусства пригласили в иные миры Сергея Калмыкова

На выставке «Звездная чаша Сергея Калмыкова» в ГМИ имени Кастеева экспонируется более 300 работ последнего представителя русского авангарда – именно так характеризуют художника искусствоведы. Сам себя он называл «гением первого ранга Земли и всей Вселенной», а в обывательской среде Алма-Аты слыл городским чудаком.

После выхода на пенсию, а работал он сценографом в Театре оперы и балета, художник носил странные одеяния и своим внешним видом явно не вписывался в идеологический формат социалистической общественной среды.

«На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, а на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное – красное-желтое-сиреневое», – писал Юрий Домбровский.

Но директор Галереи имени Тараса Шевченко (ныне ГМИ им. А. Кастеева) Любовь Плахотная, обладавшая чутьем на таланты и прекрасно разбиравшаяся в тонкостях изобразительного искусства, понимала, что этот человек, любивший проводить время с мольбертом в сквере возле Театра оперы и балета, действительно является гением.

Эксперт по творчеству Сергея Калмыкова искусствовед Валентина Бучинская рассказала, что именно благодаря Плахотной после ухода из жизни художника 1110 его картин были переданы в ГМИ. Плахотная была убеждена, что придет время, когда имя Калмыкова широко зазвучит. Ее прогнозы сбылись.

Открытая экспозиция работ Калмыкова существовала в ГМИ всегда, но на нынешней выставке благодаря спонсорской поддержке экспонируется расширенное собрание работ художника-авангардиста. Причем можно увидеть не только фантасмагорические произведения, в которых художник уходил в «иные миры», но и реалистичные.

– Как известно, сам Калмыков говорил, что он ни за красных, ни за белых, но вместе с тем по некоторым работам видно, что он не мог полностью отстраниться от мирской жизни. Художника вдохновляли процессы, происходившие в стране, он держал руку на пульсе своего времени, – подчеркнула заместитель по науке ГМИ имени А. Кастеева искусствовед Светлана Кабжанова.

Его творческое становление проходило в период революционных перемен, в эпоху индустриализации. Тогда получила расцвет эстетика агитационного плаката.

– И это чувствуется в некоторых работах Калмыкова, в частности есть картины, в которых показано создание новых предприятий, электрификация страны, – отметила искусствовед.

К слову, в экспозиции представлено довольно большое число реалистичных работ, в частности портрет молодого Сталина, «Ипподром», «Спортсменка».

Между тем основная часть выставки посвящена авангардным работам.

Валентина Бучинская сделала акцент на том, что Калмыкову было подвластно соединять несоединяемое.

– Посмотрите на работу «Страхилады» – здесь слились «страх» и «лад». Художник нам говорит, что наша жизнь – это не что иное, как единство противоположностей, добро подчас соседствует со злом, радость – с горечью, – отметила она.

Несмотря на свою замкнутость, художник интересовался тенденциями мирового изобразительного искусства.

– У Сергея Калмыкова была хорошая коллекция книг, в том числе посвященных изобразительному искусству. Сейчас такие книги стоят очень дорого, и тогда, в советское время, они не были дешевыми. Он экономил на всем, иногда его дневное меню состояло из куска хлеба и кружки молока или одного стакана кваса, но зато он покупал книги, – рассказывает Бучинская.

В числе книг была и художественная литература, например произведения Пастернака, которые в тот период было очень трудно достать – поэт и прозаик очень редко издавался.

К слову, и сам Калмыков занимался литературным творчеством, оставив после себя многочисленные рукописные тома фантастических произведений и дневниковых записей.

После того как его работы пополнили музейную коллекцию, картины подверглись специальной антибактериальной обработке, так как хранились в очень плохих, антисанитарных условиях.

Валентина Бучинская рассказала, что один нейрохирург в беседе с ней отметил, что причудливые витиеватые линии Калмыкова напоминают по своей конфигурации артерии головного мозга. Без сомнения, Калмыков был уникумом, который видел больше, чем другие.

В рамках открытия выставки был презентован полный иллюстрированный научный каталог живописи и графики Сергея Калмыкова. Это третий и наиболее подробный альбом с работами последнего представителя русского авангарда.

Искусствоведы подчеркивают, что Калмыков – это алматинский и казахстанский бренд. А экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал его казахстанским Шагалом.

На аукционах стартовая цена его работ может достигать 15 тысяч долларов США.

Выставка работ Сергея Калмыкова продлится в ГМИ до 30 июня.

Юрий КАШТЕЛЮК