Не проспать выходные

Гид от «Вечерки» по спортивно-культурным маршрутам городского уик-энда

Универсиада-2017 дарит своим верным болельщикам еще один сюрприз, и ждет он алматинцев сегодня, 11 февраля, на катке «Медеу». Весь день с любителями активного отдыха на одном льду будут чемпионы, участники, а также волонтеры XXVIII Всемирных зимних Игр. Спортивная акция UniStar соберет на арене более 500 участников, среди которых атлеты, телеведущие, актеры, диджеи. У алматинцев будет уникальная возможность покататься на коньках вместе с чемпионкой в смешанных командных соревнованиях в акробатике Жанботой Алдабергеновой и казахстанским конькобежцем Дарсилем Эссамамбо. Показательные номера для зрителей приготовили юные фигуристы – учащиеся СДЮШОР № 18, участвовавшие в церемониях открытия и закрытии Универсиады. Кроме того, гостей ждут активные игры и мастер-класс по фигурному катанию.

Продолжит спортивную тему в эту субботу студенческая спартакиада в рамках городского проекта «Спорттық Алматы». Турнир по игре в шахматы, шашки и тоғызқұмалақ пройдет в Центрально-Азиатском университете. Тем временем на паркете спорткомплекса «Баганашыл» развернется борьба за призы сразу трех соревнований по спортивным танцам – XII международного турнира Love Story-2017, открытого первенства Федерации спортивного танца РК и чемпионата Алматы. Детям же будет интересно посетить интерактивный урок по изучению классических и национальных видов спорта – в Центральном государственном музее продолжается выставка, посвященная Универсиаде.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Продолжение темы смотрите здесь: Отдых с Валентином