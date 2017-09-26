Небо тысячи красок

РУХАНИ ЖАНҒЫРУ

Первый фестиваль воздушных шаров под таким названием прошел на территории Almaty Arena в минувшую субботу.

Сильный ветер и облака не помешали красочному событию состояться в рамках празднования Дня города и программы «Рухани жангыру». Мероприятие посетило около 15 тысяч человек.

Территория фестиваля была разбита на несколько зон. Основная площадка, конечно, – аэровоздушная. Здесь разместились пятнадцать аэростататов, управляемые пилотами-воздухоплавателями из Казахстана и России.



– Фестиваль воздушных шаров – яркое и увлекательное зрелище, – говорит организатор фестиваля директор компании SLED Production House Наталья Расторопнова. – Он проводится в различных странах, собирая местных жителей и привлекая большое количество туристов.

Подняться в воздух на воздушном шаре это мечта не только детей, но и взрослых. Чтобы воплотить ее в реальность, организаторы специально привезли десять аэростатов из России, каждый был рассчитан на подъем трех-четырех человек. Также сюда приехали самые лучшие казахстанские и российские пилоты-воздухоплаватели, которые поднимались, правда, на небольшую высоту вместе с гостями праздника.

Помимо полетов гостям фестиваля предложили мастер-классы от местных мастеров. Они посетили выставку гончарных, декоративных и ремесленных изделий, участвовали во флешмобах и конкурсах.

– Сегодня в Алматы, Караганде и Шымкенте, Усть-Каменогорске насчитывается порядка десяти членов Федерации воздухоплаванья, а любителей в разы больше, – говорит член Ассоциации воздухоплавателей РК Галина Косякова. – C просьбой обучить искусству пилота аэростата к нам постоянно обращаются молодые люди из Алматы, Атырау, Астаны и других городов. До недавних пор мы были вынуждены отправлять их на учебу в Россию – в Великие Луки или на Украину, где развита школа воздухоплаванья. Но у нас есть хорошая новость. Сразу после фестиваля в октябре у нас откроется первая казахстанская школа по обучению пилотов-воздухоплавателей. Для этого уже создан парк аэростатов и команда пилотов-профессионалов. Сегодня поступает много запросов от компаний и на производство собственных воздушных шаров. И это не смотря на то, что такое удовольствие не из дешевых. К примеру, самый простой шар стоит 5 млн тенге. Причем фантазии некоторых компаний по поводу внешнего вида воздушного путешественника, заверю вас, нет предела. Поэтому следующий фестиваль, который состоится на День города, я думаю, будет более масштабным и красочным. Возможно, проведем его и весной, когда наш город также красив.

Программа фестиваля была насыщена всевозможными активностями. Это и конкурс воздушных змеев, и шоу мыльных пузырей, и выступление артистов и фокусника…

Работала и большая закрытая детская зона, где можно было оставить детей на целый день. Они с удовольствием прыгали на батутах, участвовали в викторинах, на которых узнали множество полезных вещей. Для ребятишек с проблемами ДЦП оборудовали специальную зону. Исходя из физических возможностей ребят с ними работали специалисты. К слову, организаторы фестиваля не забыли и о благотворительности, установив на территории Almaty Arena специальный бокс для сбора денег. Они пойдут для окончания строительства центра реабилитации детей с ДЦП в Талгаре, рассчитанного на 600 мест, а также для покупки медицинского оборудования и медикаментов.

Сильный ветер и хмурые тучи, увы, сорвали самые романтичные моменты программы, запланированные на вечер. Поэтому красочное шоу «свечение воздушных шаров», которое пилоты-воздухоплаватели собирались провести на тридцатиметровой высоте, в целях безопасности было отменено.

Также ранее запланированные регистрации брака были проведены не в воздухе, а на Almaty Arena.

Неприятным сюрпризом для гостей мероприятия стало и то, что был отменен обещанный концерт российской певицы Веры Брежневой. Вера не случайно была приглашена на фестиваль, ведь она является послом доброй воли, соорганизатором фонда «Луч Веры», поддерживающего детей с онкозаболеваниями. Брежнева также участвует в программах борьбы со СПИДом. Встреча с талантливой певицей с добрым сердцем была для многих долгожданной. Поэтому далеко не все горожане поспешили сдать билеты. Тем более что выступление артистки перенесено на 23 ноября.

В качестве бонуса гостей ждал концерт алматинских артистов и угощения от местных производителей.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Анатолия УСТИНЕНКО

и Кайрата КОНУСПАЕВА