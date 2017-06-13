Нестареющая классика

Завтра Государственный квинтет деревянных духовых инструментов представит на сцене Казгосфилармонии имени Жамбыла программу, которую будет играть в Астане в рамках культурных мероприятий международной специализированной выставки EXPO-2017.

Программа коллектива, ставшего в прошлом году лауреатом международной музыкальной премии Belbrand Award, будет состоять из двух отделений: 1) музыка эпохи барокко и классицизма; 2) музыка XX века. В первом отделении прозвучит Дивертисмент № 1 Моцарта, затем Квинтет № 2 соль минор немецкого композитора Франца Данци, Менуэт испанского композитора XIX века Бласа Марии де Коломера и отрывок из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Во втором отделении зрители услышат Квинтет немецкого композитора ХХ века Эдварда Моритца, Юмореску (рондо) для духового квинтета австрийского композитора Александра фон Цемлинского, «Праздничный кюй» казахстанского композитора Ерболата Андосова и «Пять старинных венгерских танцев» Ференца Фаркаша. Подробнее о программе читайте в № 48 «Вечерки» от 27.04.2017 г. («С энергией будущего»).

Напомним, концерт Государственного квинтета деревянных духовых инструментов на сцене театра «Астана Опера» запланирован на 15 августа.

Индира САТБАЕВА