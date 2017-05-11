Никакой личной жизни

В прокат вышла фантастическая драма «Сфера»

В прокат вышла фантастическая драма «Сфера» – экранизация одноименной книги американского писателя Дэйва Эггерса.

Это история о том, как Интернет и социальные сети постепенно вытесняют право человека на частную жизнь. Тема чрезвычайно актуальная, но идея книги раскрыта не до конца, хотя в ней есть четкий социальный посыл: помешательство на Интернете и социальных сетях может привести к необратимым последствиям. Экранизировал роман режиссер Джеймс Понсольдт.

Итак, главная героиня Мэй Холанд устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиаресурсов Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Речь идет об установке микроскопических камер во всех уголках мира, чтобы человек в любую минуту мог получить нужную информацию о чем или о ком угодно. Таким образом, понятие о неприкосновенности частной жизни уходит в прошлое. Но правильно ли это? На первый взгляд, руководство организации мыслит до безупречности логично: чего может бояться человек, если он не делает ничего плохого? Пусть все могут видеть, чем он занят в любую минуту. Преступников такая прозрачность остановит, политикам вообще пойдет на пользу. Все будут видеть, чем они реально заняты, и это поможет на выборах. А люди с ограниченными возможностями? Да новые технологии просто открывают мир тем, кто прикован к инвалидной коляске! Однако у любой медали есть оборотная сторона…

Роман «Сфера» Дейв Эггерс написал 10 лет назад, и тогда он определил жанр своей истории как фантастика. Однако сегодня описанное им будущее уже почти наступило. Люди все больше времени проводят в виртуальном мире, предпочитая его реальному.

Главную роль в картине играет Эмма Уотсон. Как и книга, фильм получился затянутым и местами скучноватым. Возможно, причина в том, что сценарий к фильму Дэйв Эггерс писал сам. Ну и самое главное: непонятным остается финал, а следовательно, и идея картины. Ни в фильме, ни в книге Дейв Эггерс не дает ответа, удастся ли героине не раствориться окончательно в виртуальном пространстве. Впрочем, для одноразового просмотра лента вполне подходит.

Елена СОКОЛОВА