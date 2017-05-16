Ночью они оживут

Центральный государственный музей РК приглашает на «Музейную ночь оживших экспонатов»

Выставка-перформанс состоится 19 мая с 17.00 до 24.00 в рамках международной акции «Ночь в музее». Посетителям будут предложены различные интерактивные программы и постановки, подготовленные музейными специалистами. Так, представление «Ожившие герои разных исторических эпох» охватит период от древности до современности. Казахские батыры продемонстрируют искусство боя на саблях, а представители этнокультурных объединений Алматы представят посетителям свою национальную одежду и культурные традиции.



Интерактивные выставки посвящены прошлому и настоящему страны. Экспозиция «Звуки древности» будет повествовать об акыне-сказителе, покровителе поэтов и музыкантов и создателе древнего музыкального инструмента кобыз Коркыт-ате.

Выставка «Звон монет» расскажет об уникальной коллекции восточной и европейской нумизматики из фондов ЦГМ РК. В рамках проекта «Искусство традиционной вышивки и аппликации» мастера изготовят традиционный құрақ-көрпе, украшенный национальным орнаментом.

Также посетители музея могут познакомиться с миром космонавтики, увидят образцы вооружения Великой Отечественной войны.

Маленьких гостей ожидают интерактивные программы и мастер-классы (аквагрим, аниматоры, изготовление карамели, раскрашивание декоративных фигурок, различные шоу).

Кроме того, будут организованы мастер-классы по традиционным казахским играм (игра в асыки), народным ремеслам, изготовлению деревянных игрушек и фигурок.

В план международной акции включены концертная программа и светодиодное представление.

Новые коллекции этнической одежды «Қиял» и «Триумф» представят студенты Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева. С поздравлениями и розыгрышем билетов на спектакли выступят актеры ведущих театров республики.

Вести праздничную программу будут известные шоумены Мурат Оспанов, Даниель Джеймс и Марселен Камате.

Юрий ЮРОВ