Новогодний уик-энд

Гид от «Вечёрки» по праздничной афише большого города

Новогоднее шоу «Мастерская чудес»

В дни новогодних каникул волшебную сказку маленьким зрителям и их родителям расскажут в ТРЦ Mega Alma-Ata 2 популярные алматинские артисты театра и кино. Одним новогоднее шоу подарит теплую ностальгию о беззаботном детстве, другие увидят повествование об одиночестве и почувствует себя невесомой крупицей в бездонной Вселенной. Роли сказочных героев исполнят Ерден Телемисов, Елена Тайматова, Андрей Сабянин и другие известные артисты. Автором идеи и режиссером «Мастерской чудес» выступил актер, продюсер и постановщик трюков Курбан Додарходжаев.

Дата и время: с 28 декабря по 8 января, начало представлений в 11.00, 12.00, 14.00, 15.00.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata 2, 1-й этаж, атриум, возле елки (ул. Розыбакиева, 247а).

Стоимость билетов – 5000 тенге.

Персональная выставка Ария Школьного к 90-летию художника

Государственный музей искусств имени А. Кастеева приглашает алматинцев посетить экспозицию, посвященную 90-летию заслуженного деятеля искусств РК Ария Школьного. На выставке вниманию зрителя представлено около сотни полотен, созданных художников с начала 1960-х годов. Среди них как работы из фонда музея, так и картины, являющиеся собственностью автора. Мастер, отмечают искусствоведы, работает практически во всех жанрах изобразительного искусства. Наравне с историческими сюжетами художник пишет портреты, натюрморты, пейзажи, и последний – один из любимых. Школьный много путешествовал по Казахстану, запечатлевая воспоминания о посещенных местах в виде большого количества зарисовок и этюдов.

На счету Ария Школьного около 200 республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. В хранилищах музея Кастеева находится около 40 полотен мастера, многие из которых числятся в золотом фонде национального изобразительного искусства.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00.

Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300, школьный – 200, ветеранам войны и труда, инвалидам и дошкольникам – бесплатно.

Контакты: 394-57-15.

Новогодний забег обещаний – 2017

Ровно в полдень 1 января алматинцам предлагают присоединиться к международному спортивному флешмобу и пробежать 2017 метров в роще Баума. Суть участия в акции – дать обещание самому себе на будущий год и пробежать ради цели символическую дистанцию. Желания и обещания не останутся тайными: участники напишут их на специальном нагрудном номере «Я бегу и обещаю…», который каждый получит на месте старта. В забеге не будет ни победителей, ни проигравших. Организатором забега в Алматы выступила международная школа правильного бега I Love Running Kazakhstan.

«Забег обещаний – 2017» пройдет параллельно в одном месте со II Алматинским новогодним марафоном от ОО «Экстремальная атлетика», регистрация на который уже закрыта.

Внимание! 31 декабря ежегодный новогодний забег «Деңсаулық» от Клуба ННВС и МОФ проводиться не будет.

Дата и время: 1 января, сбор участников в 11.30.

Место: роща Баума (со стороны пр. Суюнбая).

Участие в «Забеге обещаний – 2017» – бесплатное.

Регистрация обязательна на сайте 2017meters.iloverunning.ru.

Шоу «Снежная королева» в театре кукол «Сезам»

Новогоднее шоу-спектакль, поставленное по мотивам одноименной сказки Андерсена, пройдет с 23 декабря по 8 января на большой сцене Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова. В музыкальной постановке принимают участие артисты театра драмы, куклы театра «Сезам» и танцевальные коллективы. Особенностью спектакля станут декорации с эффектом 3D и лазерное шоу. После основной части зрителей ждет праздничный карнавал возле новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, символом наступающего года, сказочными персонажами и призами.

Дата и время: с 23 декабря по 8 января, начало представлений в 10.30, 13.00 и 15.30.

Место: Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова (пр. Абая, 103).

Стоимость билетов – от 1000 тенге, приобрести их можно на сайте ticketon.kz.

Контакты: 378-54-21.

Семейный фестиваль творчества в музее «Волшебный фонарь»

Государственный музей искусств имени Кастеева приглашает маленьких алматинцев на акцию «Проведем каникулы вместе». Пройдет она в рамках традиционного семейного фестиваля творчества «Волшебный фонарь» с 4 по 8 января. Каждый день гостей самых разных возрастов ждут тематические мастер-классы по рукодельному творчеству. Ежедневно для посетителей будет открыта мастерская по гончарному ремеслу и фабрика новогоднего печенья. Участники фестиваля получат возможность свободно посетить любой из залов музея и загадать желание у волшебного фонаря.

Программа мастер-классов:

4 января – плетение фенечек в старинной казахской технике баскур;

5 января – вышивание снеговика из фетра;

6 января – роспись керамического петушка в технике миниатюры;

7 января – изготовление войлочных сумочек в технике горячего валяния;

8 января – создание дизайнерской открытки в смешанной технике.

Дата и время: с 4 по 8 января с 14.00.

Место: Государственный музей искусств имени

А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов на один мастер-класс – от 1000 до 2500 тенге, абонемент на полную программу –

10 000 тенге.

Контакты для регистрации: 394-57-15,

+7-777-298-90-49, gmirk.kz.

Villa Happy Days: новогодняя ярмарка и каток

Новогоднее настроение алматинцев поддержит цикл праздничных мероприятий Villa Happy Days, стартовавший еще в начале декабря. В любой день вплоть до середины января в многофункциональном комплексе VILLA Boutiques & Restaurants можно посетить новогоднюю ярмарку Villa Christmas Market. В рождественских домиках к выставке-продаже представлены десятки вариантов подарков родным и близким: расписное имбирное печенье, шоколад, елочные игрушки, рождественские венки, сувениры, украшения и многое другое. С 1 по 3 января ярмарка и находящийся рядом с ней каток станут одним большим праздничным пространством, где гостей будет ждать специальная новогодняя программа. Массовые катания будут доступны весь декабрь и январь.

Кроме того, до 14 января в арт-пространстве комплекса «Куб» будет проходить персональная выставка известного казахстанского фотографа Владимира Бабкина. Все работы представлены в смешанной технике – сочетании фотографии и живописи.

Дата и время: ежедневно, ярмарка – с 10.00 до 22.00 в выходные и праздничные дни, с 18.00 до 22.00 – по будням; каток – в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 22.00, в будние дни – с 12.00 до 22.00, фотовыставка – с 12.00.

Место: многофункциональный комплекс VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Вход на ярмарку и фотовыставку – свободный.

Стоимость билета на каток – 1000 тенге, прокат коньков – 1500 тенге за сеанс, заточка коньков – 1000 тенге.

Контакты: 315-88-77.

Новогодняя сказка «Щелкунчик под куполом цирка»

На арене Казгосцирка продолжается показ яркого праздничного представления, поставленного по мотивам сказки Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В программе задействованы почти все артисты цирка, а это 70 героев постановки, среди которых воздушные гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и дрессированные животные. Программа вобрала в себя лучшие традиции циркового, театрального, музыкального и хореографического искусств. Сказочное действо сопровождает известный акробатический шоу-балет Казгосцирка «Фарандоль». Режиссерско-постановочная группа ставила не только развлекательную задачу, но также образовательную и воспитательную. Маленькие зрители могут познакомиться с музыкой знаменитого балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Специально для программы были созданы новые цирковые номера, написана музыка, изготовлено большое количество костюмов и циркового реквизита. Отдельная изюминка представления – московское лазерное 3D-шоу. Новый цирковой проект рассчитан для зрителей любого возраста.

Дата и время: с 18 декабря по 8 января, начало представлений в 15.00.

Место: Казахский государственный цирк (пр. Абая, 50).

Стоимость билетов: от 2000 до 5000 тенге.

Контакты: 394-49-11.

Казахский язык за чаепитием

Клуб разговорного казахского языка Bas Qosu приглашает алматинцев на финальное занятие в уходящем году, которое пройдет 31 декабря в ресторане Rumi. Авторы социального проекта, отпраздновавшего недавно свое двухлетие, будут ждать за чашкой чая всех, кто желает подтянуть знания государственного языка или вовсе начать изучать его с нуля. Несмотря на дату встречи, темой ее станут не новогодние праздники, а 30-летие декабрьских событий 1986 года. Занятие, где внимание акцентируется не на грамматике, а на устной речи, будет посвящено истории обретения Независимости, теме единства народа и важной роли выдающихся личностей. Также участникам предложат прочесть стихотворения и спеть песни.

Только за одну встречу любительский лингвистический клуб Bas Qosu может расширить лексикон до 60-70 новых слов. В среднем каждое занятие, которое проходит по пятницам или субботам, посещают от 40 до 80 человек, многие из которых стали постоянными участниками. Двери клуба всегда открыты для аудитории с самым разным уровнем знаний. Предварительная запись не требуется.

Дата и время: 31 декабря в 10.00.

Место: центр вкусного плова Rumi (пр. Абылай хана, 92а, уг. ул. Карасай батыра).

Вход свободный.

Контакты в соцсетях: facebook.com/basqosu.

Поехали кататься

«Вечерка» составила новогодний рейтинг самых интересных и бюджетных направлений для активных выходных в Алматы и близ города

Семейный горный курорт Pioneer

Всесезонный многофункциональный курорт, находящийся в 25 километрах от Алматы, в ущелье Котырбулак, стал прекрасной альтернативой для бюджетного отдыха. Горнолыжная база расположена на территории Иле-Алатауского национального парка на высоте 1970 метров над уровнем моря. Для любителей лыж и сноуборда действуют два бугельных подъемника протяженностью 1100 и 200 метров. Верхняя база выходит на широкий склон, окруженный хвойным лесом. Начинающим будет комфортно воспользоваться подъемником baby-lift, предназначенным не только для маленьких спортсменов. Дети, к слову, могут развлечься на специальной оборудованной площадке с горками и качелями. Любителям катаний на «ватрушках» придется по душе 80-метровая сноутюбинговая трасса, которой отведена свободная от лыжных и сноубордовых маршрутов зона.

Для желающих научиться кататься более уверенно функционирует горнолыжная школа. Опытные инструкторы проведут индивидуальные или групповые занятия с учениками любого возраста. Для удобства клиентов пункт проката снаряжения и кафе находятся непосредственно в зоне катания.

Стоимость услуг

Бугельный подъемник на 1100 метров:

дневной абонемент (с 10.00 до 17.00) в выходные и праздничные дни – 5700 тенге, в будни – 2500 тенге;

полудневной абонемент (с 10.00 до 13.30 или с 13.30 до 17.00) в выходные и праздничные дни – 5700 тенге;

ночные катания в выходные, праздничные и будние дни (с 19.00 до 22.00) с пятницы по воскресенье – 2000 тенге.

Бугельный подъемник на 200 метров:

дневной абонемент в выходные и праздничные дни – 2000 тенге, в будни – 1500 тенге;

ночные катания в выходные, праздничные и будние дни с пятницы по воскресенье – 1500 тенге

Детям до 6 лет – бесплатно.

Горнолыжная школа:

индивидуальное занятие – 7000 тенге в час;

групповое занятие – 12 000 тенге для двух человек, 15 000 – для трех.

Прокат снаряжения – 4000 тенге.

Адрес: п. Бескайнар, выше турбазы «Алматау».

Контакты: +7-701-711-01-02, pioneer.com.kz.

Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау»

Любителям беговых лыж отлично подойдет комплекс лыжного и биатлонного стадионов. Он расположен в Солдатском ущелье Талгарского района на высоте 1460 метров над уровнем моря. Расстояние до города – 35-40 км. Один из объектов XXVIII Всемирной зимней универсиады полным ходом готовится принять это грандиозное событие, но у горожан еще есть время насладиться отдыхом на этой базе до старта Игр. К услугам посетителей трассы для конькового или классического хода, где можно кататься как со своим снаряжением, так и взятым при комплексе в прокат. Кроме того, гостям предложат арендовать снегоход.

Стоимость услуг

дневной абонемент с собственным снаряжением – 1700 тенге;

прокат беговых лыж – 500 тенге в час;

прокат снегохода без инструктора – от 1500 тенге с человека.

Адрес: Талгарский район, Алматинская область.

Контакты: 305-58-00, wintersportalatau.kz

Где покататься на коньках: «Медеу», «Алматы Арена» и «Халык Арена»

Только до 31 декабря включительно алматинцы смогут бесплатно покататься на коньках на льду спортивного комплекса «Халык Арена». Социальный проект, стартовавший 18 ноября, приглашал горожан провести время с пользой с пятницы по воскресенье. Трехтысячник «Халык Арена» способен одновременно вместить на льду 400 посетителей – 200 человек на основном катке и столько же – на раскаточном. По пятницам доступен только один сеанс, в выходные арена работает в четыре двухчасовых сеанса. Заплатить посетителям нужно только за прокат коньков, если нет своих. Льготной арендой могут воспользоваться дети дошкольного возраста, школьники, студенты и пенсионеры. Бесплатные катания начинаются в пятницу с 20.00, в субботу и воскресенье – с 11.00. Адрес: мкр. Алгабас-1,7, ул. Момышулы, севернее пр. Рыскулова.

Ждет алматинцев на своем льду и главный объект Универсиады-2017 – ледовый дворец на 12 000 мест «Алматы Арена» в Алатауском районе. Раскаточный каток ледового дворца готов принять гостей только на выходных – в будние дни на арене проходят тренировки спортсменов. Начинающие могут воспользоваться услугами инструкторов. Для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов III группы при предъявлении документов предусмотрен льготный тариф. Детям до 7 лет, инвалидам I и II групп, а также детям из многодетных семей и воспитанникам детских домов – вход свободный. Массовые катания на «Алматы Арене» проходят каждую субботу и воскресенье с 11.00. Адрес: пересечение Кульджинского и Талгарского трактов, тел. 234-56-78.

Рад будет встрече с любителями коньков в новогодние праздники и высокогорный спорткомплекс «Медеу». В последний день уходящего года, 31 декабря, главная ледовая арена будет работать по сокращенному расписанию – с 10.00 до 16.00. В остальные выходные дни – с 1 по 3 января – в обычном режиме. Тел. 232-68-48.

Стоимость услуг

«Халык Арена»:

вход на каток со своими коньками – бесплатный;

прокат коньков – в выходные дни стандартный – от 500 тенге, льготный – от 300 тенге, в пятницу – 1500 и 1000 тенге соответственно.

«Алматы Арена»:

билеты и прокат коньков: стандартный – от 500 тенге, льготный – от 300 тенге.

ВСК «Медеу»:

взрослый билет – 1800 тенге, молодежный (13 лет – 23 года) – 800 тенге, детский (7–12 лет) – 400 тенге, детям до 7 лет, пенсионерам и инвалидам – бесплатно;

прокат коньков на два часа: взрослые – 1000 тенге, детские (до 33-го размера) – 500 тенге.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА