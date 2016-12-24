Новогодняя репетиция

Гид от «Вечёрки» по направлениям предпраздничного алматинского уик-энда

Фестиваль Mama Fest Market

Площадка новогоднего праздника, что пройдет 24 и 25 декабря в ТРК ADK, будет поделена на несколько тематических зон с самыми разнообразными развлечениями. Творческие мастерские талантливых мам и городские ремесленники воплотили в своих работах лучшие идеи новогодних подарков и готовы их предложить гостям праздничной ярмарки. Варианты на любой вкус и бюджет предложат более 50 участников фестиваля. Практически не отходя от зоны распродажи можно будет подкрепиться вкуснейшей домашней выпечкой и кондитерской продукцией – пирогами, печеньем и капкейками.

На фестивале будут работать почта Деда Мороза и специальная детская развлекательная зона. Маленьких гостей ждет выступление фокусника-иллюзиониста, шоу мыльных пузырей, танцевальный класс в стиле zumba и многое другое. Приятное послевкусие фестиваля помогут сохранить специальные декорированные фотозоны, служащие ярким фоном для семейных снимков. Рядом с центральной фотозоной можно будет забрать готовые снимки в распечатанном виде.

Приятным бонусом станут розыгрыши призов и семейная дискотека.

Дата и время: с 24 по 25 декабря с 10.00.

Место: ТРК ADK (ул. Сатпаева, 90).

Вход свободный.

Контакты: 267-01-36.

Верненская ярмарка

Город продолжает погружаться в праздничную атмосферу, приглашая жителей на очередную серию новогодних распродаж. С 22 по 25 декабря в Центральном государственном музее проходит «Верненская ярмарка», представившая огромный выбор вариантов для новогодних подарков. Это елочные игрушки, дизайнерская одежда, украшения и аксессуары, шелковые и войлочные изделия, фарфоровая и керамическая посуда, экокосметика и, конечно же, бесчисленное количество вкусных сюрпризов – авторская карамель, шоколад, пряники и отменный кофе. Праздничное настроение дополнят музыкально-танцевальные подарки от организаторов.

Дата и время: 24 и 25 декабря с 10.00.

Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, 44).

Стоимость билетов: взрослый – 300 тенге, студенческий – 200 тенге,

пенсионный – 150 тенге, школьный – 100 тенге, участникам войны

и дошкольникам – бесплатно.

Контакты: 264-26-80, csmrk.kz.

Новогодний праздник в стиле йоги YOur YOga YOlka

Студия йоги и медитации «ЙогаДОМ» предлагает здоровую и интересную альтернативу банальным выходным в торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах. 25 де-

кабря алматинцев ждет семейный праздник в необычном формате – YOur YOga YOlka, или «Йогическая елка», который обещает гармонизировать душу и зарядить энергией тело и разум. Практики и мастер-классы для взрослых и детей будут проходить параллельно в течение всего дня. В основную программу вошла семейная йога, женские и мужские практики, йога в гамаках и для беременных, акро-йога, а также бэби-йога. Инструкторы проведут звуковую медитацию с пением мантр и игрой на тибетских поющих чашах.

Самых маленьких гостей ждет специальная детская программа «Фейерверк асан» – сказка-путешествие по миру йоги с асанами, взятыми из животного и растительного мира. Причем вести занятие будет 10-летний инструктор. Дети также смогут посетить мастер-класс по актерскому мастерству, направленный на раскрытие творческого потенциала. Одна из комнат студии будет переоборудована в уютный мини-кинотеатр, где можно посмотреть любимые новогодние фильмы.

Также у гостей будет возможность отведать вкусные и полезные угощения от студии вегетарианского питания «Зеленая кухня». Кроме того, на YOur YOga YOlka пройдут небольшая рождественская ярмарка, лотерея и праздничная семейная фотосессия.

Дата и время: 25 декабря в 10.00.

Место: студия йоги и медитации «ЙогаДОМ» (ул. Толе би, 55, уг. ул. Фурманова).

Стоимость билетов – 3000 тенге за всю семью, количество человек и возраст неограничены. Рекомендуется быть в удобной одежде.

Контакты: 267-00-27.

Фестиваль комиксов и анимации Almacon

В эти выходные алматинских поклонников комиксов и аниме ждет традиционный фестиваль комикс-культуры. Almacon проходит ежеквартально на самых разных городских площадках, на этот раз локацией станет бизнес-центр Almaty Towers. Гости посетят целую сеть тематических комикс-магазинов, также будет работать развлекательная зона с рисованием, гик-квизами – играми и викторинами для фанатов комиксов, также в открытом доступе презентации, мастер-классы по каллиграфии и лекции. На главной площадке соберутся сильнейшие художники комиксов из Казахстана и России, чтобы сразиться в битве за звание лучшего иллюстратора. Специальным гостем Almacon станет известный актер Санжар Мадиев, который 25 декабря проведет на фестивале мастер-класс по актерскому мастерству, автограф- и фотосессию, а также расскажет о фильме «Защитники», где он исполняет роль хана.

Дата и время: с 24

по 25 декабря с 10.00.

Место: бизнес-центр Almaty Towers

(ул. Байзакова, 280)

Стоимость билетов: 1000 тенге – на один день, 1500 – на два.

Контакты:

crossover.kz.

Вертикальный забег памяти Анатолия Букреева «Амангельды-2016»

Алматинские любители высотного бега почтят память казахстанского альпиниста Анатолия Букреева 25 декабря, в 19-ю годовщину его смерти при восхождении на вершину Аннапурна. Принять участие в любительском забеге, организованном Казахстанской федерацией скайраннинга, могут все желающие от 12 лет и старше. Маршрут протяженностью 7,5 км проляжет от горнолыжной базы «Шымбулак» до Альпинграда (3450 м) через ущелье Малая Алматинка и Мынжылки. Общий набор высоты – 1200 метров. Контрольное время на прохождение дистанции – три часа.

Онлайн-регистрация завершилась накануне, но подать заявку на участие и оплатить стартовый взнос – 3000 тенге – можно будет на месте. Обладатели трех призовых мест в личном зачете будут награждены медалями и грамотами, все финишеры получат памятную медаль.

Дата и время: 25 декабря, регистрация – с 7.00 до 9.30, старт –

в 10.00, награждение – в 15.00.

Место старта и награждения: горнолыжная база «Шымбулак».

Стартовый взнос – 3000 тенге.

Контакты: +7-701-191-00-05, skyrunner.kz.

Выставка победителей детского творческого конкурса «70 лет для каждого ребенка»

Художественный конкурс, результаты которого представлены алматинцам в Центральном госмузее, приурочен к 25-летию Независимости РК и 70-летию ЮНИСЕФ. Проект, инициированный Детским фондом ООН и Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО, был направлен на продвижение главных идеалов и принципов ЮНИСЕФ в области обеспечения прав детей. Также в центре внимания поощрение развития детского творчества.

Всего в конкурсе приняло участие более 500 юных художников. В финальную экспозицию попали 70 работ победителей. Организаторами были учреждены четыре номинации – «Права ребенка», «Казахстан, дружественный ребенку», «ЮНИСЕФ за мир для детей», «Лучшее видео». Работы финалистов проекта включены в альбом «Дети Казахстана – дети мира», презентация которого состоялась в день награждения победителей.

Дата и время: до 27 декабря с 10.00.

Место: Центральный государственный музей РК

(мкр. Самал-1, 44).

Стоимость билетов: взрослый – 300 тенге, студенческий –

200 тенге, пенсионный – 150 тенге, школьный – 100 тенге, участникам войны и дошкольникам – бесплатно.

Контакты: 264-26-80, csmrk.kz.

Ярмарка Esentai New Year Fair

Свои варианты оригинальных подарков к новогодним праздникам предлагает и ярмарка Esentai New Year Fair, открытая для горожан до 8 ян-

варя. На рождественском базаре, развернувшемся на площади Esentai Square, настроение подарит не только выбор подарков, но и специальные предложения от популярных городских кафе и ресторанов. Заглянув, к примеру, в лавку Папы Карло, можно отправиться за ароматным глинтвейном и расписными имбирными пряниками.

Кроме того, в субботу, 24 декабря, в 17.00 состоится финальный розыгрыш новогодней лотереи от торгового центра Esentai Mall. Для участия в розыгрыше 23 призов необходимо совершить покупку на единовременную сумму от 20 000 тенге.

Также до 15 января самые маленькие посетители Esentai Mall могут абсолютно бесплатно обучиться в «Школе кондитерского волшебства». Мастер-классы по выпечке имбирного печенья проходят для детей от 5 до 11 лет.

Дата и время: ярмарка – в выходные дни с 12.00 до 22.00; детская пекарня открыта ежедневно, с 11.00 до 21.00 в выходные дни, с 17.00 до 21.00 –

в будние дни.

Место: ТРЦ Esentai Mall (пр. Аль-Фараби, 77/7).

Участие в ярмарке и обучение в «Школе кондитерского волшебства» –

бесплатное.

Контакты для записи в детскую пекарню – 330-88-77.

Семейный праздник Family Day в Музее Кастеева

Family Day – это совместный арт-эксперимент исследовательского проекта PaperLab «Музеи: в поисках новой модели» и Государственного музея искусств имени А. Кастеева при поддержке фонда «Сорос-Казахстан». Пройдут Дни семьи 24 и 25 декабря, и посвящены они будут 125-летию со дня рождения художника Сергея Калмыкова. В программе мероприятия – открытые творческие мастерские, интерактивные игры и даже рисунки на стенах. Организаторы уверяют: в Family Day в музее можно делать практически все. Гости смогут поучаствовать в приключенческой квест-игре «Гений первого ринга Земли и всей Вселенной» и получить приз от партнера мероприятия. Гости заглянут в мастерскую дизайн-мышления, научатся рисовать персонажей картин Сергея Калмыкова и создавать коллажи, кроме того, можно будет вдоволь порисовать на арт-инсталляциях.

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300, школьный – 200, ветеранам войны и труда, инвалидам и дошкольникам – бесплатно. Участие в квест-игре – 500 тенге.

Дата и время: с 24 по 25 декабря с 12.00.

Место: Государственный музей искусств

имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Контакты: 394-57-15.

Форум Мама PRO Мarket

Настоящие и будущие мамы получат возможность с пользой провести субботний день на IV деловом форуме Мама PRO Мarket, который состоится в Доме дружбы. Главными участницами мероприятия станут успешные мамы, профессионалы той или иной сферы деятельности. Гостьи услышат вдохновляющие истории успеха, узнают, как совмещать материнские хлопоты и работу, с чего начать свое дело, как устроиться на удаленную работу в декрете, как продавать, как вести рекламу с качественными фотографиями в социальных сетях. Посетительниц ждет нетворкинговая сессия бизнес-знакомств и новогодняя ярмарка подарков, где каждое изделие сделано с любовью материнских рук.

На форум можно взять с собой детей, которые не будут отвлекать мам от интересной программы благодаря аниматорам, игровым мастер-классам и фотозонам. Всех гостей ждут подарки от партнеров проекта.

Дата и время: 24 декабря с 10.00.

Место: Дом дружбы (ул. Курмангазы, 40).

Вход свободный.

Контакты: mamapro.kz.

Маршрут подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА